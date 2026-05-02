Itt vannak a leendő kormány első gazdasági intézkedései!

Kapitány István, a Tisza-kormány leendő gazdasági és energetikai minisztere Facebook-bejegyzésében jelentette be gazdaságpolitikai terveit, amelyek között szerepel a vendégmunkások behozatalának június 1-jei felfüggesztése és a multiknak fizetett támogatások felülvizsgálata.

Kapitány István, a Tisza-kormány leendő gazdasági és energetikai minisztere Facebook-bejegyzésében ismertette a kormány gazdaságpolitikai terveit. A politikus szerint "a választóktól kapott történelmi felhatalmazás után fel kell építeni a működő Magyarországot, aminek egyik legfontosabb pillére a gazdasági növekedés beindítása".

A leendő miniszter hangsúlyozta, hogy "egy gazdaság irányítása inkább hasonlít egy anyahajóhoz, mint egy vitorláshoz", ezért nem ígérhetik, hogy 100 nap alatt minden hibát kijavítanak. Ugyanakkor azt garantálta, hogy az első három hónapban a jó irányba kormányozzák a gazdaságot, amit a legtöbben érezni fognak.

Június 1-től felfüggesztik a vendégmunkások behozatalát, és felülvizsgálják a vendégmunkások jogi szabályozását (ez az intézkedés, egzakt dátummal együttvéve, korábban is szerepelt a Tisza párt programjában).

Emellett felülvizsgálják a hazánkban működő multiknak fizetett támogatások keretrendszerét , és új együttműködést építenek fel, ami a magyar állampolgároknak, az államnak és a nagy munkáltató cégeknek is egyaránt kedvez.

A korrupció elleni küzdelemben az indokolatlan, túlárazott kifizetéseket azonnal leállítják és felülvizsgálják. Ezzel párhuzamosan kialakítják azokat a kereteket, amelyek biztosítják a közpénzek hatékony felhasználását.

A gazdaságfejlesztés területén új eszközöket alakítanak ki a hazai kkv-k fejlődésének segítésére, valamint nekiállnak a felesleges bürokrácia visszavágásának.

Kapitány István szerint minden döntést transzparensen fognak kommunikálni.

Ganz Ábrahám Gazdaságfejlesztési Program

A Tisza gazdaságpolitikai ígéreteinek egyik központi eleme a Ganz Ábrahám Gazdaságfejlesztési Program, amely deklarált célja a hazai gazdaság „újraindítása”, egy tudásalapú és versenyképesebb gazdasági szerkezet kialakítása, valamint a magyar kis- és középvállalkozói szektor megerősítése. A program logikája szerint a termelékenység emelésén keresztül lehet tartósan magasabb béreket elérni, miközben a működési környezet kiszámíthatóbbá és vállalkozásbarátabbá válik.

A vállalások között hangsúlyos az uniós források „hazahozatala”, és ezekből olyan, a magyar cégek versenyképességét növelő programok indítása, amelyek közvetlenül is segíthetik a beruházásokat és a fejlődést. A Tisza programjában ezen kívül adókedvezményeket és vissza nem térítendő támogatásokat ígér a hazai kkv-k számára, továbbá az adminisztratív terhek megfelezését, a tisztességes verseny feltételeinek erősítését és egy kifejezetten startupbarát környezet kialakítását. A vállalások része az innovációra fordított források növelése is: a tervek szerint ezt négy év alatt másfélszeresére emelnék, emellett célként jelenik meg a cégek rezsiköltségeinek csökkentése, illetve az iparűzési adóhoz kapcsolódó támogatások visszaadása az önkormányzatoknak.

A programban konkrét határidőként egyetlen, naptári naphoz kötött vállalás szerepel: 2026. június 1-jétől az Európán kívüli vendégmunkások behozatalának felfüggesztése. A többi elem esetében a szöveg időbeli keretet csak részben vagy egyáltalán nem rögzit.

Kapitány István friss bejelentésében lényegében megismételte a Tisza Párt eredeti programját, annak általuk is hangsúlyosnak vélt elemeit.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Illyés Tibor