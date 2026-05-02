Joseph Stiglitz: Trump hibája katasztrofális károkat okozhat a világgazdaságnak

Nincs fontosabb döntés annál, mint háborút indítani egy másik ország ellen. Az Egyesült Államok mégis ezt úgy tette meg, hogy egyáltalán nem vette figyelembe a saját fékek és egyensúlyok rendszerét és az ésszerű megvitatási folyamatokat. A régmúlt királyaihoz hasonlóan Amerika hazug, lobbanékony elnöke, Donald Trump továbbra sincs érdemben korlátozva a törvényhozás által, és olyanok veszik körül, akik csak azt mondják neki, amit hallani akar. Ennek katasztrofális következménye mára egyértelmű lett: Amerika ismét belekeveredett egy közel-keleti háborúba, amely már több ezer – főként civil – ember életét követelte, és amely során szinte biztosan számos háborús bűncselekményt is elkövettek.
Senki sem tudja, meddig fog tartani az iráni háború, hány további háborús bűncselekményt fognak elkövetni, vagy hány ártatlan embert ölnek még meg. Az amerikaiak azonban láthatóan annyira hozzászoktak Trump emberi jogokat és a jogállamiságot sértő lépéseihez, és annyira elárasztja őket a rendkívüli hírek folyamatos áradata, hogy alig mutatták a tiltakozás bármiféle jelét. Még az egyetemeinken is, amelyek általában a tüntetések és az ellenvélemény központjai, félelem uralkodik. Mint minden elnyomó rendszerben, a gazdasági következményekkel való fenyegetés vagy az annál is súlyosabb retorziók – például a vízum elvesztése, az országból való kiutasítás vagy büntetőjogi eljárások – elérik a kívánt hatást.
Közgazdászként gyakran kérdezik tőlem, mit jelent majd az Egyesült Államok és a világgazdaság számára Trump Irán ellen indított háborúja. A rövid válasz az, hogy
