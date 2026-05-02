Kellemetlen hír érkezett az azbesztszennyezésről: egyre több helyről érkeznek a jelentések
Akár egész Nyugat-Magyarországon lehetnek az osztrák bányákból származó azbesztszennyezéssel érintett települések – jelezte Szombathely polgármestere az RTL Híradónak. Közben a védekezés és a kárelhárítás költségeit is átvállalja a kormány.

Szombathely ezen területén 12 kilométeres szakaszt érint az azbesztszennyezés a híradó riportja szerint. A közlönyben megjelent kormánydöntés azt is kimondta, hogy az illetékes minisztériumoknak kell feltárnia, hogy kik a felelősek a kialakult helyzetért.

Nemény András, Szombathely polgármestere kedvezőnek ítélte meg, hogy a kárelhárítás fedezetét a kormányhivatalokhoz telepítette a kormány döntése, ez azonban bevallása szerint lassítja a folyamatot.

a kiporzás elleni javaslatait megküldte az illetékes szerveknek.

a kiporzás elleni javaslatait megküldte az illetékes szerveknek.

A csatorna szombathelyi lakosokat is megszólaltatott, ők bizakodóak, mert a jelek szerint mindenki a megoldást keresi. Több pontról is vettek mintákat az osztrák bányákból származó szennyezett kőzúzalék miatt, ezek eredménye jövő hétre várható.

A drónnal készült felvételen az Olad-városrész családi házas övezete Szombathelyen 2026. április 28-án. Az útéítéshez használt zúzottkõben az egészségkárosító azbeszt jelenlétét az elkészült laboratóriumi vizsgálatok eredménye is alátámasztotta, a vizsgált mintákban az egészségügyi határértéket többszörösen meghaladó koncentrátumot mutattak ki. Fotó: MTI/Vasvári Tamás

Több település is érintett lehet a polgármester szerint, megemlítette Kőszeget, Sopront, de Vas megyében lehet tudni másik 20-30 településről.

Információi szerint érintett lesz Zala megye és már Székesfehérvár környékéről is jelentettek eseteket.

Címlapkép: Figyemeztető tábla az Olad-városrész családi házas övezetében Szombathelyen 2026. április 28-án. Az útéítéshez használt zúzottkőben az egészségkárosító azbeszt jelenlétét az elkészült laboratóriumi vizsgálatok eredménye is alátámasztotta, a vizsgált mintákban az egészségügyi határértéket többszörösen meghaladó koncentrátumot mutattak ki. Forrása: MTI Fotó/Vasvári Tamás

