Kenneth Rogoff : Az AI lenne a csodaszer a költségvetési problémákra?

Először is, az AI valószínűleg növelni fogja a tőke részesedését a kibocsátásban, miközben csökkenti a munka részesedését, ami általában mérsékli az adóbevételeket. Ha nem tesznek határozott erőfeszítéseket a tőkejövedelem adóztatásának növelésére – ami egyre nehezebb, mivel a vagyon egyre koncentráltabbá, politikailag befolyásosabbá és mobilabbá válik –, akkor nem valószínű, hogy az adóbevételek olyan gyorsan növekednek majd, mint a kibocsátás.
Ráadásul, még ha a bevételek valóban növekednek is, mi garantálja, hogy a politikai rendszer nem úgy fog reagálni erre, hogy még jobban megnöveli a kiadásokat és a hiányt? Végül is a fejlett gazdaságok már így is nagyon gazdagok. Elvileg könnyedén jobban kezelhették volna pénzügyeiket, ha vezetőik ezt politikailag célszerűnek tartották volna. A gazdagság nem jelent biztosítékot a csőd ellen. A választók alig kezdtek hozzászokni a magasabb kamatok világának valóságához, ahol a demográfiai csökkenés és a védelmi kiadásokra irányuló jelentősen megnövekedett szükségletek új, jelentős költségeket eredményeztek. Ahogy a medián választó öregszik, a már most is a fiatalokkal szemben torzító rendszerek csak még inkább azokká válnak.
Sürgetőbb aggodalomra ad okot, hogy az AI-ra való átállás nem fog zökkenőmentesen zajlani. Sokan tartanak a munkanélküliség hirtelen emelkedésétől, miután a cégek leépítik a fehérgalléros munkavállalóikat. Egyes elemzők „vészjósló” nézetként utasítják el ezeket a figyelmeztetéseket, de talán elgondolkodhatnának azon, miért osztja ezeket a várakozásokat oly sok vezető AI-kutató. (Bár egyeseknek pénzügyi érdeke fűződhet ahhoz, hogy modelljeik teljesítménye körüli hype-ot növeljék, sok független szakértő is ezt a nézetet képviseli.)
