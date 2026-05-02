Kenneth Rogoff : Az AI lenne a csodaszer a költségvetési problémákra?

Sokan meg vannak győződve arról, hogy a mesterséges intelligencia által elérhető termelékenységnövekedés meg fogja oldani a fejlett gazdaságok fenntarthatatlan költségvetési hiányának problémáját. Az elgondolás szerint a mesterséges intelligencia magasabb adóbevételeket eredményez a kormányzatok számára, így még a legpazarlóbb országok esetében is csökken majd a deficit mértéke. Ez akár igaz is lehet. Sokkal több okunk van azonban azt feltételezni, hogy ezek a várakozások veszélyesen optimisták.

Először is, az AI valószínűleg növelni fogja a tőke részesedését a kibocsátásban, miközben csökkenti a munka részesedését, ami általában mérsékli az adóbevételeket. Ha nem tesznek határozott erőfeszítéseket a tőkejövedelem adóztatásának növelésére – ami egyre nehezebb, mivel a vagyon egyre koncentráltabbá, politikailag befolyásosabbá és mobilabbá válik –, akkor nem valószínű, hogy az adóbevételek olyan gyorsan növekednek majd, mint a kibocsátás.

Ráadásul, még ha a bevételek valóban növekednek is, mi garantálja, hogy a politikai rendszer nem úgy fog reagálni erre, hogy még jobban megnöveli a kiadásokat és a hiányt? Végül is a fejlett gazdaságok már így is nagyon gazdagok. Elvileg könnyedén jobban kezelhették volna pénzügyeiket, ha vezetőik ezt politikailag célszerűnek tartották volna. A gazdagság nem jelent biztosítékot a csőd ellen. A választók alig kezdtek hozzászokni a magasabb kamatok világának valóságához, ahol a demográfiai csökkenés és a védelmi kiadásokra irányuló jelentősen megnövekedett szükségletek új, jelentős költségeket eredményeztek. Ahogy a medián választó öregszik, a már most is a fiatalokkal szemben torzító rendszerek csak még inkább azokká válnak.

Sürgetőbb aggodalomra ad okot, hogy az AI-ra való átállás nem fog zökkenőmentesen zajlani. Sokan tartanak a munkanélküliség hirtelen emelkedésétől, miután a cégek leépítik a fehérgalléros munkavállalóikat. Egyes elemzők „vészjósló” nézetként utasítják el ezeket a figyelmeztetéseket, de talán elgondolkodhatnának azon, miért osztja ezeket a várakozásokat oly sok vezető AI-kutató. (Bár egyeseknek pénzügyi érdeke fűződhet ahhoz, hogy modelljeik teljesítménye körüli hype-ot növeljék, sok független szakértő is ezt a nézetet képviseli.)