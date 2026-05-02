Közel 200 milliárdért kelt el a volt miniszterelnök cége, az új helyen is ő lett a vezérigazgató

A megállapodás értelmében a Lazard mintegy 575 millió dollárt (közel 180 milliárd forintot) fizet a londoni központú vállalatért. Ez az összeg a későbbiekben a cég teljesítményétől függően további 85 millió dollárral egészülhet ki. A felvásárlás eredményeként Lazard CL néven egy új, integrált üzletág jön létre, amely a befektetési bank harmadik globális pillére lesz.

Az új egység a Lazard meglévő csapatát és a Campbell Lutyens szakértelmét egyesíti.

Ennek köszönhetően teljes körű tanácsadási szolgáltatást nyújtanak majd az ügyfeleknek a tőkebevonás, a másodlagos piaci tranzakciók, valamint a magántőke, az infrastruktúra és az ingatlanbefektetések területén.

A több mint 280 szakembert foglalkoztató, világszerte 18 irodával működő közös platform a várakozások szerint 2027-re éves szinten közel 500 millió dolláros bevételt termel majd. Az integrált üzletág ezáltal a Lazard hosszú távú növekedési stratégiájának kulcsfontosságú elemévé válik.

A felvásárolt Campbell Lutyens vezérigazgatói posztját 2024 szeptembere óta a korábbi magyar miniszterelnök, Bajnai Gordon tölti be.

Ő ezzel a pozícióval a globálisan legmagasabban jegyzett magyar cégvezetővé vált.

Bajnai Gordon egyébént tizenöt éve dolgozik a tanácsadó cégnél. Kezdetben igazgatóként, majd a globális infrastruktúra-befektetésekért felelős vezetőként tevékenykedett, mielőtt átvette volna a vállalat irányítását.

A Campbell Lutyens a tőzsdén kívüli, alternatív intézményi tőkebefektetések - más néven a magántőke - piacának meghatározó szereplője. Ügyfélkörébe elsősorban olyan nagy intézményi befektetők tartoznak, mint a nyugdíjpénztárak, az állami vagyonalapok, a biztosítók és a jelentős családi vagyonkezelők. A vállalat abban nyújt segítséget ennek a nagyjából kétezer intézménynek, hogy hol és hogyan helyezzék el tőkéjüket.

