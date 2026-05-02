Lemondott Vidnyánszky Attila

Vidnyánszky Attila is lemondott az NKA bizottsági tagságáról.

A Nemzeti Kulturális Alap (NKA) vitatott, 17 milliárd forintos támogatási kereténél kirobbant botrányról beszélt Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter tegnap az ATV műsorában.

A kritikusok szerint a forrásokból kormánypárthoz kötődő celebek és érdemi múlt nélküli cégek gazdagodtak, a tárcavezető szerint minden szabályosan történt.

A miniszter úgy véli, a döntéseket a közösségépítés, a hazaszeretet és a hagyománytisztelet indokolja. Bár kitart a rendszer tisztasága mellett, az összes érintett projektről időközi beszámolót kért.

Az ATV Híradó megkereste a Nemzeti Színház igazgatóját, aki megerősítette, hogy Vidnyánszky Attila lemondott, és hozzátette, hogy napokkal ezelőtt távozott a bizottságból.