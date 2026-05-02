Lépett a világ legnagyobb hajózási cége: váratlan trükkel hozzák el az olajat a Hormuzi-szorost kikerülve

A világ legnagyobb konténerszállító társasága, az MSC új szolgáltatást indít Európa és az elszigeteltebb közel-keleti kikötők között, hogy megkerülje a Hormuzi-szoros lezárása miatt kialakult fennakadásokat – számolt be a Bloomberg.
A vállalat a tengeri útvonal helyett részben szárazföldi megoldást alkalmazna: a konténereket Szaúd-Arábián keresztül kamionokkal vinnék tovább, majd a Perzsa-öbölben kisebb feederhajók kapcsolnák be őket a térségi kikötői hálózatba.
Az MSC szombati tájékoztatása szerint az első járat május 10-én indul Antwerpenből, az útvonal pedig németországi, olaszországi, litvániai és spanyolországi megállókat is tartalmaz.
A hajók a Szuezi-csatornán át jutnának be a Vörös-tengerre, majd Szaúd-Arábia nyugati partján Dzsiddában és a King Abdullah kikötőben kötnének ki. Innen a rakományt közúton szállítanák át az ország keleti partján fekvő Dammámba, érintve Rijád térségét is.
A mintegy 1300 kilométeres szakasz után feederhajók vinnék tovább az árut többek között Abu-Dzabiba és Dubaj Dzsabal Ali kikötőjébe.
A lap szerint az új útvonalra azért van szükség, mert a Hormuzi-szoros forgalma súlyosan korlátozott azóta, hogy az Egyesült Államok és Izrael február 28-án támadást indított Irán ellen, és egyelőre kevés jel utal arra, hogy a szoros hamarosan újra teljesen megnyílna. A tartós lezárás arra kényszeríti a hajózási társaságokat, hogy szárazföldi alternatívákat keressenek, amelyek lassabbak, drágábbak és nagyobb szén-dioxid-kibocsátással járnak. A Hormuzon kívül fekvő ománi, illetve az Egyesült Arab Emírségek keleti partján lévő kikötőkben is nő a kerülőútra terelt konténerek száma, ami bővülő közúti kapacitást igényel.
Az MSC az egyetlen társaság, amely többféle szállítási módot kombináló megoldásokkal reagál a közel-keleti helyzetre. A hamburgi Hapag-Lloyd már márciusban szárazföldi útvonalakat alakított ki Szaúd-Arábián és Ománon keresztül, a koppenhágai Maersk pedig szintén „landbridge”, vagyis szárazföldi híd jellegű megoldásokat jelentett be a térségi áruforgalom fenntartására.
