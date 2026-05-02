Magyar Péter két újabb kormánytagot mutatott be

Magyar Péter bejelentette,
- hogy Radnai Márkot, a Tisza Párt alelnökét az emberséges és működő Magyarországért felelős kormánybiztosnak kérte fel,
- Rost Andreát, Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas operaénekest pedig a magyar zenekultúráért felelős kormánybiztosi feladattal bízná meg.
A leendő kormányfő közlése szerint a kormánya a közélet működésének megújítását támogató szakmai és társadalmi párbeszéd erősítésére létrehozná a Működő és Emberséges Magyarország Intézetet, amely öt évig működne, és elemző, javaslattevő, valamint módszertani feladatokat látna el.
Magyar Péter indoklása szerint az intézet létrehozására azért lenne szükség, mert a közéletben felhalmozódott problémák megértéséhez és kezeléséhez szélesebb körű tudásra, rendszerezett tapasztalatokra és strukturált társadalmi bevonásra van szükség.
Az intézet feladata az lenne, hogy feltárja és rendszerezze az állampolgári tapasztalatokat, vizsgálja a társadalmi részvétel hazai és nemzetközi jó gyakorlatait.
Majd ezek alapján javaslatokat dolgozzon ki arra, hogyan lehetne a társadalmi részvételt rendszerszinten beépíteni a kormányzati és parlamenti működésbe. Magyar szerint az intézet nem helyettesítené a demokratikus felhatalmazással rendelkező intézményeket, hanem előkészítő és javaslattevő szerepet töltene be.
A bejegyzés szerint Radnai Márk kormánybiztosként a Működő és Emberséges Magyarország Intézet létrehozását, a kormányzattal való eszmecserét, valamint az elkészült előkészítő anyagok és javaslatok kormányzati döntéshozatalba való becsatornázását segítené. Magyar Péter azt írta, a demokratikus működés minősége nemcsak a választásokon múlik, hanem azon is, hogy a döntések előkészítése során mennyiben jelennek meg az állampolgárok valós tapasztalatai és érdekei.
Szerinte a közéletbe vetett bizalom meggyengülése és a társadalmi csoportok közötti növekvő szakadék azt mutatja, hogy a jelenlegi részvételi mechanizmusok nem biztosítanak kellő visszacsatolást.
Rost Andreáról Magyar Péter azt írta, hogy évtizedek óta a magyar kultúra egyik legfontosabb nemzetközi nagykövete, aki a milánói Scalától a New York-i Metropolitan Operáig a világ vezető operaszínpadain képviselte a magyar zeneművészetet. A leendő kormányfő szerint Rost Andrea művészi életútja és nemzetközi tapasztalata garancia arra, hogy a magyar zenekultúrában ismét a valódi teljesítmény és a minőség legyen a mérce. Magyar kiemelt feladatnak nevezte a fiatal tehetségek támogatását, a zenei nevelés megerősítését, valamint annak elősegítését, hogy a magyar előadóművészek itthon és nemzetközi szinten is méltó lehetőségekhez jussanak.
Csütörtök óta a Magyar-kormány miniszteri névsora teljes egészében ismert:
- a miniszterelnök helyettese Orbán Anita lenne, aki egyben külügyminiszterként is tagja lenne a kormánynak.
- A Miniszterelnökséget Ruff Bálint vezetné,
- a belügyminiszter Pósfai Gábor,
- a gazdasági és energetikai miniszter Kapitány István,
- a pénzügyminiszter Kármán András,
- az igazságügyi miniszter Melléthei-Barna Márton,
- a honvédelmi miniszter Ruszin-Szendi Romulusz,
- a gyermek- és oktatásügyi miniszter Lannert Judit,
- az egészségügyi miniszter Hegedűs Zsolt,
- a szociális- és családügyi miniszter Kátai-Németh Vilmos,
- a közlekedési és beruházási miniszter Vitézy Dávid,
- a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter Tarr Zoltán,
- az agrár- és élelmiszergazdasági miniszter Bóna Szabolcs,
- a vidék- és településfejlesztési miniszter Lőrincz Viktória,
- az élő környezetért felelős miniszter Gajdos László,
- a tudományos és technológiai miniszter pedig Tanács Zoltán lenne.
Címlapkép: Magyar Péter pártelnök (b5), mellette Orbán Anita, a Tisza Párt külügyi szakértője (b2), Velkey György László (b3), Rost Andrea (b4), Bujdosó Andrea (b6), a párt parlamenti képviselõjelöltjei, Radnai Márk, a párt alelnöke (j2) és Kapitány István, a Tisza Párt gazdaságfejlesztési és energetikai vezetője (j) vonulnak a Tisza Párt Nemzeti Menet címmel megrendezett ünnepségén az Andrássy úton az 1848-49-es forradalom és szabadságharc kitörésének évfordulóján 2026. március 15-én. A fotó forrása: MTI Fotó/Bodnár Boglárka.
