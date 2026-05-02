Megszólalt Magyar Péter a pusztító helyzetről, felszólította miniszter-jelöltjét a cselekvésre

Magyar Péter közölte, hogy az egyre súlyosbodó aszályhelyzet, valamint a folyóvizek és a talajvíz kritikusan alacsony szintje miatt felkérte Gajdos Lászlót, a leendő Tisza Párt kormányának élő környezetért felelős miniszterét egy azonnali rövid- és középtávú vízügyi cselekvési és kommunikációs terv összeállítására.
A leendő miniszterelnök szerint az elmúlt 15–20 évben olyan létfontosságú helyi és országos fejlesztések maradtak el, amelyek nélkül nem lehet sikeresen alkalmazkodni a Kárpát-medencét különösen érintő klímaváltozáshoz, az extrém időjáráshoz és az egyre súlyosabb aszályhoz.
Magyar Péter szerint mivel a Tisza Párt „Működő és emberséges Magyarország” programjában szereplő fejlesztések az idei nyáron még nem éreztetik majd pozitív hatásukat, azonnali cselekvésre van szükség. Mint írta, „a vízügy, a természet- és tájvédelem, valamint az agrárium területén is szükség van azonnali cselekvési tervre, az idénre várható súlyos aszály hatásainak minimalizálására”.
Visszaállítjuk a nagy szakmai önállósággal működő, egyben erős és gyors helyi cselekvési kompetenciákkal bíró, vízgyűjtőalapú, integrált szakigazgatási intézményrendszert
– fogalmazott a leendő miniszterelnök.
A leendő kormányfő azt is ígérte, hogy a vízügyi és környezetvédelmi intézményrendszert politikamentessé tennék. A bejegyzésben azt írta: „az intézményrendszert politikamentessé tesszük, a politikai kinevezetteket szakmai alapon kiválasztott vezetők váltják.” Emellett megerősítenék a környezetvédelmi, vízvédelmi és természetvédelmi hatóságok függetlenségét, helyreállítanák az országos monitoring- és laborhálózatot, valamint komplex, több ágazatot érintő térségi vízmegtartó beruházásokat indítanának.
A konkrét vállalások között Magyar Péter
a Homokhátság vízmegtartásának javítását, a Tisza és a Duna medrének rendezését, új vizes élőhelyek létrehozását, valamint a kisvízgyűjtők, patakok, mellékágak és holtágak revitalizációját említette.
A mezőgazdasági alkalmazkodásról azt írta: „A talajt mint a legnagyobb természetes víztározót kezeljük”, ezért támogatnák a talajkímélő, vízmegtartó mezőgazdasági gyakorlatokat és az erózió csökkentését. A bejegyzés szerint a TISZA támogatná a precíziós gazdálkodást, a vízvisszatartást, a kettős hasznosítású csatornákat és regionális vízmegőrző társulatok létrehozását is a talajvízszint stabilizálása érdekében.
Magyar Péter a városfejlesztésben is szemléletváltást ígért. Mint írta,
bevezetjük a »szivacsváros« szemléletet az építésben és városüzemeltetésben.
Ez azt jelentené, hogy minden városfejlesztési beruházásnál kötelezővé tennék a vízmegtartási szempontok figyelembevételét. A program részeként ösztönöznék a kék és zöldtetők, esőkertek, szikkasztóárkok, esővízgyűjtők és záportározók létesítését, valamint folytatnák a szennyvíztől elválasztott csapadékvíz-elvezető rendszerek kiépítését a csatornahálózat tehermentesítésére.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Koszticsák Szilárd
