Tömegével veszítik el a taj-számukat a magyarok, rengeteg ember ellen indít eljárást a NAV

Több százezer magyar kerülhet nehéz helyzetbe amiatt, hogy biztosítási jogviszony hiányában egészségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetniük, miközben jövedelem nélkül sokan ezt nem tudják teljesíteni – derül ki a 24.hu cikkéből.
A lap közérdekű adatigénylésből származó adatok alapján azt írta, hogy
1995 januárja óta összesen 5,45 millió magyar tajszámát érvénytelenítették, ebben azonban a halálesetek miatti érvénytelenítések is szerepelnek.
A hat hónapot meghaladó egészségügyi szolgáltatási járulék be nem fizetése miatt több mint 206 ezer tajszámot érvénytelenítettek, mióta 2020 júliusától él ez a szabály. Éves szinten 138,5 ezer és 172,9 ezer között mozgott azok száma, akiknek emiatt érvénytelenítették a tajszámát.
Az elmúlt öt évben összesen több mint 782 ezer tajszámot érvénytelenítettek hat hónapot meghaladó járuléktartozás miatt, miközben 781 ezret később visszaállítottak.
A lap szerint a NAV januári adatai ugyanakkor azt mutatták, hogy több mint 348 ezren tartoztak legalább hathavi egészségügyi szolgáltatási járulékkal. Közülük csaknem 117 ezer embernek 150 és 350 ezer forint közötti hátraléka volt, majdnem 91 ezren 73,8 és 150 ezer forint közötti összeggel tartoztak, több mint 88 ezren félmillió forintnál is nagyobb tartozást halmoztak fel, míg több mint 52 ezren 350 és 500 ezer forint közötti hátralékban voltak.
A havi járulék összege jelentősen nőtt, ami sokak számára problémát jelenthet: 2008-ban még 4350 forint volt, jelenleg viszont már 12 300 forint. A szabályozás szerint akkor veszítheti el valaki a taj-számát, ha legalább hat hónapon át nem fizeti meg ezt az összeget, így az érintett elesik az ingyenes állami orvosi ellátástól, a NAV pedig adók módjára behajthatja a tartozást.
A cikk szerint a NAV-nak nincs külön statisztikája arról, hány végrehajtás indult az elmúlt öt évben természetes személyekkel szemben kifejezetten egészségügyi szolgáltatási járulékból eredő tartozás miatt.
A szabályok alapján 10 ezer forint alatt nem indul végrehajtás, 10 és 200 ezer forint közötti tartozásnál inkasszó és jövedelemletiltás lehetséges, 500 ezer forint alatt pedig ingatlanfoglalás nem alkalmazható.
Címlapkép forrása: Shutterstock
