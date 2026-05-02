Választás 2026: Kapitány István bejelentette az új kormány első gazdasági intézkedéseit

Itt vannak az új kormány első gazdasági intézkedései!
Kapitány István, a Tisza-kormány leendő gazdasági és energetikai minisztere Facebook-bejegyzésében jelentette be gazdaságpolitikai terveit, amelyek között szerepel a vendégmunkások behozatalának június 1-jei felfüggesztése és a multiknak fizetett támogatások felülvizsgálata.
Két új magyar taggal bővült az Amerikai Tudományos Akadémia, Tanács Zoltán elismerően szólt az eredményről
A magyarországi tudományos élet nagyszerű elismeréseként értékelte Tanács Zoltán, a Tisza-kormány leendő tudományért és technológiáért felelős minisztere, hogy idén két új magyar taggal bővült az Amerikai Tudományos Akadémia (National Academy of Sciences, NAS),
a világ egyik legtekintélyesebb tudományos testülete.
Tanács Zoltán a Facebook-oldalán szombaton közzétett bejegyzésében utalt arra, hogy a NAS közleménye szerint idén 120 új amerikai tagot, valamint 25 új külföldi tagot választottak meg, köztük
Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikust és Szathmáry Eörs evolúcióbiológust.
A leendő miniszter gratulált a két magyar tudós tagságához, és jelezte, a választás után az akadémiának 2705 aktív tagja, továbbá 557 nemzetközi tagja van. A NAS nemzetközi tagságából évente csak néhány tucat hely nyílik meg világszerte, minden tudományterületre együtt - tette hozzá.
Felidézte, a NAS-t Abraham Lincoln elnök alapította 1863-ban, a polgárháború idején, hogy a tudomány legjobb tudása alapján adjon tanácsot a nemzetnek.
Az akadémia jelentősége nem csupán presztízsében áll, hanem abban is, hogy független, bizonyítékokon alapuló tudományos tekintélyt képvisel a közélet, az oktatás, az egészségügy, a környezet és a technológia nagy kérdéseiben - írta Tanács Zoltán.
- Kapitány István szerint 2025-ben 1949 óta a legalacsonyabb volt a születésszám Magyarországon, mintegy 72 ezer újszülöttel, amivel a 2024-es negatív rekord is megdőlt. Szerinte sokan érthető okokból nem mernek vagy nem tudnak gyermeket vállalni, ezért az új kormány a munka és a család összeegyeztetését segítő, a gyermekvállalást megbecsülő környezet kialakítását ígéri, többek között „emberséges” szülészeti ellátás és hatékony meddőségi kezelések biztosításával, valamint a szülészorvos-választás visszaállításával.
- Erre reagált Hegedűs Zsolt, aki többek között elmondta, a demográfiai helyzet nem pusztán családpolitikai, hanem nemzetgazdasági kérdés, és a szülészorvos-választás dilemmája nem kezelhető leegyszerűsítő megközelítéssel.
- A miniszterjelölt olyan szülészeti rendszert sürget, ahol az ellátás biztonsága és minősége nem pénzen, kapcsolaton vagy lakóhelyen múlik, hanem átlátható intézményi adatokon, egységes protokollokon és erős szakmai csapatmunkán.
- Hegedűs szerint a kórházi vizesblokkokban a kézmosószer és a toalettpapír biztosítása 2026. január 1-jétől elvárt, de a gyakorlatban nem teljesült, ezért a kórházvezetéseket és a központi ellátási láncot az azonnali végrehajtásra szólítja fel.
- Vitézy Dávid a MÁV járműállományának válságát és a nyári szezon kockázatait hangsúlyozza, hosszú távon új járművek beszerzését, rövid távon pedig akár európai társvasutaktól kért segítséget és őszinte utastájékoztatást sürget.
