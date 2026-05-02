Választás 2026: Kapitány István bejelentette az új kormány első gazdasági intézkedéseit

A magyarországi tudományos élet nagyszerű elismeréseként értékelte Tanács Zoltán, a Tisza-kormány leendő tudományért és technológiáért felelős minisztere, hogy idén két új magyar taggal bővült az Amerikai Tudományos Akadémia (National Academy of Sciences, NAS),

a világ egyik legtekintélyesebb tudományos testülete.

Tanács Zoltán a Facebook-oldalán szombaton közzétett bejegyzésében utalt arra, hogy a NAS közleménye szerint idén 120 új amerikai tagot, valamint 25 új külföldi tagot választottak meg, köztük

Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikust és Szathmáry Eörs evolúcióbiológust.

A leendő miniszter gratulált a két magyar tudós tagságához, és jelezte, a választás után az akadémiának 2705 aktív tagja, továbbá 557 nemzetközi tagja van. A NAS nemzetközi tagságából évente csak néhány tucat hely nyílik meg világszerte, minden tudományterületre együtt - tette hozzá.

Felidézte, a NAS-t Abraham Lincoln elnök alapította 1863-ban, a polgárháború idején, hogy a tudomány legjobb tudása alapján adjon tanácsot a nemzetnek.

Az akadémia jelentősége nem csupán presztízsében áll, hanem abban is, hogy független, bizonyítékokon alapuló tudományos tekintélyt képvisel a közélet, az oktatás, az egészségügy, a környezet és a technológia nagy kérdéseiben - írta Tanács Zoltán.