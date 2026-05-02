Választás 2026: Nézeteltérés alakult ki a leendő Tisza-kormányban, sorra jelentik be az első lépéseiket a miniszterek
Választás 2026: Nézeteltérés alakult ki a leendő Tisza-kormányban, sorra jelentik be az első lépéseiket a miniszterek

Hegedűs Zsolt, leendő egészségügyi miniszter a demográfiai válságot nemzetgazdasági súlyú kérdésként értelmezve egyszerre támogatja a gyermekvállalás fontosságának hangsúlyozását és bírálja a témáról zajló leegyszerűsítő vitát, különösen a szülészorvos-választás kérdésében. Álláspontja szerint a cél nem a pénzhez és kapcsolatokhoz kötött „biztonság”, hanem egy minden nő számára hozzáférhető, kiszámítható és méltányos szülészeti ellátórendszer, amelyet átlátható adatok, egységes protokollok és egyértelmű állami–magán határok támasztanak alá. Egy másik megszólalásában arra hívja fel a figyelmet, hogy a kórházi mosdók alapvető higiénés ellátása a gyakorlatban elmaradt a 2026. január 1-jétől elvárt szinttől, míg Vitézy Dávid a vasút nyári felkészülésének kényszerét emeli ki, rövid távon akár nemzetközi vasúti együttműködés szükségességét is felvetve.
  • Kapitány István szerint 2025-ben 1949 óta a legalacsonyabb volt a születésszám Magyarországon, mintegy 72 ezer újszülöttel, amivel a 2024-es negatív rekord is megdőlt. Szerinte sokan érthető okokból nem mernek vagy nem tudnak gyermeket vállalni, ezért az új kormány a munka és a család összeegyeztetését segítő, a gyermekvállalást megbecsülő környezet kialakítását ígéri, többek között „emberséges” szülészeti ellátás és hatékony meddőségi kezelések biztosításával, valamint a szülészorvos-választás visszaállításával.
  • Erre reagált Hegedűs Zsolt, aki többek között elmondta, a demográfiai helyzet nem pusztán családpolitikai, hanem nemzetgazdasági kérdés, és a szülészorvos-választás dilemmája nem kezelhető leegyszerűsítő megközelítéssel.
  • A miniszterjelölt olyan szülészeti rendszert sürget, ahol az ellátás biztonsága és minősége nem pénzen, kapcsolaton vagy lakóhelyen múlik, hanem átlátható intézményi adatokon, egységes protokollokon és erős szakmai csapatmunkán.
  • Hegedűs szerint a kórházi vizesblokkokban a kézmosószer és a toalettpapír biztosítása 2026. január 1-jétől elvárt, de a gyakorlatban nem teljesült, ezért a kórházvezetéseket és a központi ellátási láncot az azonnali végrehajtásra szólítja fel.
  • Vitézy Dávid a MÁV járműállományának válságát és a nyári szezon kockázatait hangsúlyozza, hosszú távon új járművek beszerzését, rövid távon pedig akár európai társvasutaktól kért segítséget és őszinte utastájékoztatást sürget.
