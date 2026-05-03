219 embert ítéltek el hazaárulás miatt Oroszországban egyetlen év leforgása alatt

A törvényszék szerint ezenfelül 14 személyt ítéltek el 2025-ben kémkedés miatt, 29-et pedig külföldi állammal, nemzetközi vagy külföldi szervezettel való olyan együttműködés címén, amely támogatta őket Oroszország biztonsága elleni tevékenységükben.
A hazaárulásért elítéltek többségére, 156 főre a bíróságok 10-15 évi szabadságvesztést szabtak ki,
31-re 15-20 évet, 29-re pedig 5-10 évet. Ezenkívül a bíróságok 78 elítéltre halmazati büntetésként összesen 18,9 millió rubel (mintegy 78 millió forint) összegű pénzbírságot róttak ki. A kémkedésért elítélt külföldiekre a leggyakrabb esetben 10-15 év szabadságvesztést szabtak ki.
Az Oroszország biztonságát sértő, külföldi szervezettel való együttműködésért - a hazaárulás bűntettének hiányában - a bíróságok 2-8 év szabadságvesztést szabtak ki.
A statisztika szerint 2025-ben 197 férfit és 22 nőt ítéltek el hazaárulásért.
Az elítéltek 40 százalékát a 31 és 50 év közötti vádlottak (88 fő) tették ki, 26 százalékukat az 51-60 év közöttiek, 6 százalékot pedig a 60 év felettiek. 12 elítélt 14 és 17 év közötti, 52 ember 18 és 24 év közötti, 35 fő pedig 25 és 30 év közötti volt.
A hazaárulás címén elítéltek többsége, 117 fő nem rendelkezett állandó jövedelemmel. Tízen voltak kereskedelmi vagy egyéb szervezet alkalmazottjai, heten vállalkozók, öten köztisztviselők és tizenketten pedig katonák.
2024-ben 145 embert ítéltek el hazaárulásért, 23-at kémkedésért, 21-et pedig külföldi szervezettel való, az országnak ártó együttműködésért. 2023-ban hazaárulásért 39, kémkedését pedig 9 személyt ítéltek el.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Csapást mért Oroszország az ukrán közlekedési infrastruktúrára
Lőszerraktárakat, drónműhelyeket is megtámadtak.
Európa új ökle lesz Németország? Vége a kényelmes pacifizmus korszakának
Berlin 2039-re Európa legerősebb hadseregévé tenné a Bundeswehrt.
Rákkeltő azbesztszennyezés: a győri polgármester is megszólalt
Megnyugtatta a győrieket.
Itt a hivatalos bejelentés az olajkitermelésről
Az Egyesült Arab Emírségek már nem vesz részt az OPEC+ munkájában.
XIV. Leó pápa elítélte a sajtószabadság megsértését
Felemelte hangját a szentatya a manipuláció ellen.
Nagyon úgy néz ki, megtámadja Izrael a szomszédját
Akkor szokták a települések elhagyására felszólítani a lakosokat.
Megkínozták, majd kivégeztek egy kormányellenes tüntetőt Iránban
A vallomását ezekkel a kínzásokkal csikarhatták ki.
Kimondták a szakértők, mi jön Magyarországon Orbán Viktor után: hiába a hatalmas fordulat, üres a kassza
Magyar Péter kormányának EU-orientáltsága húzhatja ki a gazdaságot a gödörből.
Pattanásig feszül a húr - A világ örvényei és perspektívái a vezető elemző műhelyek szerint
A világ vezető think tankjeinek munkáiról szóló havi összegzésünk a szokásos áttekintés mellett első alakalommal a tíz legfontosabb elemzés listájával bővül. A nagy és közepes hatalmak
Az osztalék portfólióm - 2026. április
Lett egy új cégem áprilisban, és rekord osztalékot kaptam.VáltozásokAutomatic Data Processing, Inc. (ADP): Elemeztem, aztán vásároltam gyorsan egy csomagot belőle, szerintem jó áron. Nem tudom
Végrendelet készítése összetett vagyon esetén: mikor érdemes végrendeleti végrehajtót kijelölni?
A végrendelet készítése, a hagyaték megtervezése ma már messze túlmutat azon, hogy az örökhagyó meghatározza, ki mit örököl. A gyakorlatban legalább ennyire fontos kérdés az is, hogyan t
Státusszimbólum, fedezeti eszköz, technológia - A műgyűjtői kultúra alakulása
A történelem válságai rendre átírták, ki és miért vásárol műalkotásokat, de egy mindig biztos volt: a műtárgyak ára mindig társadalmi pozíciót is jelölt. A XXI.... The post Státusszimb
Online kártyás fizetés teljes nyugalomban: így védi a pénzed egy zseniális trükk a mobilodban
A bankkártyás fizetés ma már az egyik legbiztonságosabb és legkényelmesebb módja az online vásárlásnak. A modern banki rendszerek - mint a többlépcsős hitelesítés - garantálják, hogy a p
A digitális gazdaság és a nemzetközi beruházásvédelem új kihívásai
A digitális gazdaság térnyerésével a nemzetközi beruházásvédelem hagyományos kategóriái is új nyomás alá kerülnek: a beruházás, a befektető és az állami szabályozás viszonya egyarán
Megakadályozza-e az elévülést a fizetési felszólítás? A Kúria döntött.
A Kúria BH 2025.9.211. számú döntése tisztázza: a fizetési felszólítás önmagában nem szakítja meg az elévülést. Mutatjuk mely ügyekre vonatkozik és mit jelent ez az adósok számára. A
Lesz-e újra kapituláció a Bitcoin piacán?
Mintha újra lejátszaná önmagát a történelem: a Bitcoin 2021 és 2025 végén is csúcsra tört, majd hónapok alatt 40% feletti zuhanásba fordult - miközben a... The post Lesz-e újra kapituláci
Pihenés és teljesítmény: így áll az AI a testünk szolgálatában
Thuróczy Bertalan orvosbiológiai mérnökkel beszélgettünk.
Élénkül a gazdaság, de jöhet a kijózanodás
Tartós lehet a GDP-növekedés?
Asztalon a javaslat, amely lenyomná a hazai energiaköltségeket
És nem a külföldi versenytársakat finanszíroznák a hazai cégek.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?