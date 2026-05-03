219 embert ítéltek el hazaárulás miatt Oroszországban egyetlen év leforgása alatt

Tavaly 219 embert ítéltek el az orosz bíróságok hazaárulás címén - közölte vasárnap a TASZSZ orosz állami hírügynökség az orosz legfelsőbb bíróság adataira hivatkozva.

A törvényszék szerint ezenfelül 14 személyt ítéltek el 2025-ben kémkedés miatt, 29-et pedig külföldi állammal, nemzetközi vagy külföldi szervezettel való olyan együttműködés címén, amely támogatta őket Oroszország biztonsága elleni tevékenységükben.

A hazaárulásért elítéltek többségére, 156 főre a bíróságok 10-15 évi szabadságvesztést szabtak ki,

31-re 15-20 évet, 29-re pedig 5-10 évet. Ezenkívül a bíróságok 78 elítéltre halmazati büntetésként összesen 18,9 millió rubel (mintegy 78 millió forint) összegű pénzbírságot róttak ki. A kémkedésért elítélt külföldiekre a leggyakrabb esetben 10-15 év szabadságvesztést szabtak ki.

Az Oroszország biztonságát sértő, külföldi szervezettel való együttműködésért - a hazaárulás bűntettének hiányában - a bíróságok 2-8 év szabadságvesztést szabtak ki.

A statisztika szerint 2025-ben 197 férfit és 22 nőt ítéltek el hazaárulásért.

Az elítéltek 40 százalékát a 31 és 50 év közötti vádlottak (88 fő) tették ki, 26 százalékukat az 51-60 év közöttiek, 6 százalékot pedig a 60 év felettiek. 12 elítélt 14 és 17 év közötti, 52 ember 18 és 24 év közötti, 35 fő pedig 25 és 30 év közötti volt.

A hazaárulás címén elítéltek többsége, 117 fő nem rendelkezett állandó jövedelemmel. Tízen voltak kereskedelmi vagy egyéb szervezet alkalmazottjai, heten vállalkozók, öten köztisztviselők és tizenketten pedig katonák.

2024-ben 145 embert ítéltek el hazaárulásért, 23-at kémkedésért, 21-et pedig külföldi szervezettel való, az országnak ártó együttműködésért. 2023-ban hazaárulásért 39, kémkedését pedig 9 személyt ítéltek el.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images