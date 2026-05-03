Akár 28 fok is lehet a jövő héten - Itt a legfrissebb időjárás-előrejelzés

Hétfőn változatlanul napos, csapadékmentes időre van kilátás, leginkább a Dunántúlon lehetnek fátyolfelhők az égen. A déli szél többfelé megélénkül, északnyugaton megerősödik.
Délutánra 23 és 28 fok közé melegszik fel a levegő,
a szelesebb északnyugati helyeken lehet melegebb.
Kedden nyugat felől egyre több felhő érkezik, illetve képződik az ország felett, de keleten még nagyrészt fátyolfelhős, napos maradhat az idő. Estig kicsi az esély csapadékra, estétől azonban a Dunántúlon már néhány zápor előfordulhat. A délnyugati, déli szél élénk, a Dunántúl északi és nyugati részein erős lesz. A hőmérséklet hajnalban nagyrészt 6 és 13 fok között alakul, de az északi hidegre érzékeny helyeken ennél alacsonyabb, míg az északnyugati szeles tájakon magasabb értékek is lehetnek. Délután 22 és 28 fok közötti hőmérséklet valószínű.
Szerdán a napsütés mellett erőteljessé válik a gomolyfelhő-képződés. Kora délutánig kevés, majd több helyen is előfordulhat zápor, zivatar. A délnyugati, déli szél sokfelé élénk vagy erős lesz. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 10 és 15 között valószínű, de az északi völgyekben kicsit hűvösebb is lehet. A maximum-hőmérséklet 23 és 28 fok között alakul.
Csütörtökön erőteljes gomolyfelhő-képződés várható. Éjjel és napközben eső, zápor, zivatar többfelé is kialakulhat, estétől azonban csökken a csapadékhajlam. A délnyugati szél szinte országszerte megerősödik, helyenként viharos széllökések is lehetnek, majd a nap második felében a Dunántúlon az északnyugatira forduló szelet is erős lökések kísérhetik. A minimum 9 és 15, a csúcshőmérséklet 19 és 25 fok között várható.
Pénteken változó felhőzet valószínű többórás napsütéssel, helyenként lehet zápor. Az északnyugati szél csak kevés helyen élénkülhet meg. Hajnalban 5 és 12, délután 18 és 23 fok között alakul a hőmérséklet.
Szombaton változóan felhős idő valószínű többórás napsütéssel és helyenként záporral. A déli, délkeleti szél megélénkülhet. Hajnalban 7 és 13, délután 20 és 25 fok közötti hőmérséklet várható.
Vasárnap változóan felhős idő valószínű többórás napsütéssel, de elszórtan lehet zápor. A déli, délkeleti szél megélénkül, néhol megerősödik. A hőmérséklet hajnalban 8 és 14, délután 22 és 27 fok között valószínű.
