Amerika már az iráni olajipar összeomlását várja

Az Egyesült Államok egyre nagyobb nyomást helyez Iránra, és Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter szerint már látszanak a gazdasági blokád hatásai. Washington úgy látja, hogy az iráni olajipar komoly nehézségekbe kerülhet, a tárolók gyorsan telnek, a kitermelést pedig már vissza is kellett fogni.

Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter szerint az Egyesült Államok az elmúlt egy évben fokozatosan építette fel az Irán elleni gazdasági nyomást, most pedig már „a célegyenesben sprintel”. A Fox Newsnak adott interjújában arról beszélt, hogy

Teherán egyre nehezebb helyzetben van, és szerinte már az is problémát okoz, hogy ki tudják fizetni a katonákat.

Úgy fogalmazott, hogy ez gyakorlatilag egy valódi gazdasági blokád.

A Trump-adminisztráció az izraeli-amerikai légicsapások felfüggesztése után most főleg pénzügyi és energetikai oldalról próbálja nyomás alá helyezni Iránt. Az amerikaiak szerint az iráni olajtárolók gyors ütemben telnek meg, emiatt akár már a következő napokban leállításokra is szükség lehet egyes kutaknál. Bessent szerint az ország olajinfrastruktúrája is egyre rosszabb állapotban van, részben a hosszú évek óta tartó szankciók miatt.

A pénzügyminiszter azt is állította, hogy az iráni oldalon gyakorlatilag nem halad át hajó a Hormuzi-szoroson keresztül, miközben Washington fokozta a fellépést minden olyan pénzmozgás ellen, amely az iráni Forradalmi Gárdához köthető. Szerinte azok a díjak, amelyeket Irán a szoroson áthaladó hajóktól tud beszedni, eltörpülnek a korábbi olajbevételek mellett.

Címlapkép forrása: Chip Somodevilla/Getty Images