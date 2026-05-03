Balesetek bénítják a forgalmat az ország több pontján

Több helyen is komoly torlódások nehezítik a közlekedést vasárnap délután az ország útjain. Az M3-ason Hatvan térségében történt baleset miatt kilométeres dugó alakult ki Budapest felé, de az M5-ösön és több főúton is fennakadásokra kell számítani. Közben a kamionstop is érvényben van estig.

Erős forgalom és több baleset is lassítja a közlekedést az ország több pontján.

Az M3-as autópályán, Hatvan közelében két személyautó ütközött össze a Budapest felé vezető oldalon. A sérült járművek már a leállósávban vannak, de a 60-as kilométernél több kilométeres torlódás alakult ki. A pálya ezen kívül is zsúfolt, Hatvan és Bag között szakaszos lassulásra és dugókra kell készülni.

Az M5-ös autópályán, Inárcs térségében szintén baleset történt a főváros irányába. Bár a forgalom már mindkét sávban halad, a torlódás itt is több kilométer hosszú.

Az 1-es főúton Szárliget közelében egy motoros vadat gázolt, emiatt félpályás korlátozást vezettek be a 45-ös kilométernél. A 31-es főúton, Szentmártonkáta közelében is baleset történt, az 58-as kilométernél egy időre teljesen megállították a forgalmat.

A közlekedést tovább lassíthatja, hogy a hétvégi kamionstop vasárnap este 22 óráig érvényben marad.

Címlapkép forrása: Matt Cardy/Getty Images