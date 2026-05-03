Csúnyán néz ki az infláció - figyelmeztett az amerikai jegybankár

Austan Goolsbee, a chicagói Fed elnöke szerint a legutóbbi inflációs adatok "rossz hírt" jelentenek a jegybank számára. Az infláció alakulása óvatosságra inti a döntéshozókat a kamatcsökkentések ütemezésével kapcsolatban - írja a Reuters.

Goolsbee a Fox News műsorában arra hívta fel a figyelmet, hogy a Fed által leginkább figyelt inflációs mutató, a személyes fogyasztási kiadások árindexe (PCE) márciusban éves szinten 3,5 százalékkal emelkedett. "

Biztosítékot kell kapnunk arról, hogy visszatérünk a 2 százalékos inflációs célhoz

– hangsúlyozta a chicagói jegybank vezetője. Külön aggasztónak nevezte, hogy az áremelkedés a szolgáltatóágazatokban is megjelent. Ezek a szektorok ugyanis kevésbé kitettek a vámoknak és az olajár emelkedésének. Az utóbbit részben az Irán elleni, amerikai támogatású háborús konfliktus hajtja.

Bár Goolsbee idén nem szavazó tagja a kamatdöntő bizottságnak, decemberben az inflációs kockázatokra hivatkozva még a kamatcsökkentés ellen voksolt. Ezek a kockázatok azóta csak tovább erősödtek. A szakember úgy fogalmazott, hogy az infláció jelenlegi összetétele

nem fest jól.

A Fed a legutóbbi ülésén 8:4 arányban döntött az irányadó kamat 3,5–3,75 százalékos sávban tartása mellett.

A szavazás 1992 óta a legmegosztottabbnak bizonyult. A négy ellenszavazatból három kifejezetten a kamatcsökkentésre utaló megfogalmazás ellen irányult. Goolsbee szerint ez a megosztottság jól mutatja a helyzet bonyolultságát. Kiemelte, hogy jelenleg rendkívül nehéz előretekintő iránymutatást adni a monetáris politika várható pályájáról.

A chicagói Fed elnöke reagált arra is, hogy Jerome Powell a Kormányzótanács tagja marad az új jegybankelnök, a szenátusi megerősítés előtt álló Kevin Warsh hivatalba lépése után is. Goolsbee örömét fejezte ki Powell további jelenléte miatt, és hozzátette, hogy Warsh érkezését is várakozással fogadja.

Címlapkép forrása: Samuel Corum/Bloomberg via Getty Images