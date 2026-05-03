Döntött az OPEC+ az olajkitermelésről, de az iráni konflikus mindent felülírhat

Az OPEC+ újabb szerény kitermelésnövelésről dönt vasárnap, az emelés azonban a gyakorlatban mindaddig csak papíron marad, amíg az amerikai–iráni háború megbénítja a Perzsa-öböl olajszállítmányait - írja a Reuters.

A hírügynökség értesülése szerint hét OPEC+-tagállam állapodott meg arról, hogy

júniusban napi mintegy 188 ezer hordóval emelik a kitermelési kvótákat.

Ez már a harmadik egymást követő havi növelés. A lépés azt hivatott jelezni, hogy a csoport kész a kínálat bővítésére, amint a konfliktus véget ér. A döntést az sem befolyásolta, hogy az Egyesült Arab Emírségek a héten kilépett a szervezetből.

A vasárnapi ülésen Szaúd-Arábia, Irak, Kuvait, Algéria, Kazahsztán, Oroszország és Omán vesz részt. Az Emírségek távozásával az OPEC+ 21 tagot számlál. Az elmúlt években azonban a havi kitermelési döntéseket ténylegesen csak ez a hét ország és az Emírségek hozta meg.

A február 28-án kezdődött amerikai–iráni háború és a Hormuzi-szoros lezárása gyakorlatilag elvágta Szaúd-Arábia, Irak, Kuvait és az Emírségek exportját. Márpedig a konfliktus előtt egyedül ezek az országok rendelkeztek tartalék kapacitással a kitermelés növelésére. Öbölbeli olajipari vezetők és nemzetközi kereskedők szerint az emelés mindaddig jelképes marad, amíg a szoros újra meg nem nyílik. A szállítások normalizálódása még a nyitás után is hetekbe, sőt akár hónapokba is telhet.

A kínálatkiesés négyéves csúcsra, 125 dollár fölé repítette a nyersolaj árát.

Elemzők egy-két hónapon belül kiterjedt kerozinhiányra és a globális infláció megugrására figyelmeztetnek. Az OPEC múlt havi jelentése szerint márciusban a teljes OPEC+-kitermelés napi 35,06 millió hordóra esett vissza. Ez 7,7 millió hordós zuhanást jelent a februári szinthez képest, a legnagyobb visszaesést pedig Irak és Szaúd-Arábia szenvedte el. A hét tagállam következő ülését június 7-re tűzték ki.

