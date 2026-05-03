Elismerte az Index, hogy nem a Tisza Párt valódi terveiről írt - Magyar Péter szerint ez nem helyreigazítás

"Valótlanul állítottuk, hogy az Index birtokába jutott azon dokumentum, amely a jelenlegi rendszerhez képest radikálisan új pályára állítaná a magyar gazdaságot, a Tisza Párt több száz oldalas gazdasági tervezete. A valóság mindezzel szemben az, hogy a cikk alapjául szolgáló, az index.hu által I.PDF II.PDF III.PDF linken közzétett dokumentum nem a Tisza Párt gazdasági tervezete, így

abból semmilyen okszerű következtetés nem vonható le a Tisza Párt hivatalos programjára,

az általa tervezett adózási rendszerre, új járadékcsomag bevezetésére" - olvasható az Index által vasárnap délelőtt közztett helyreigazító cikkben.

Magyar Péter leendő miniszterelnök Facebook-posztban válaszolt erre, amelyben ezt írja: "A Mészáros Lőrinc (vagyis Orbán Viktor) féle Index végighazudta a választási kampányt. A legnagyobb hazugságuk a kamu TISZA-adócsomag kapcsán folytatott orosz típusú dezinformációs kampányuk volt. Erről kellett most a bíróság jogerős ítélete alapján kiírniuk, hogy az egész egy hazugság volt. Igaz,

ezt apró betűkkel sikerült megtenniük a lap alján, miközben a hazugságkampányuk napokig címlapon volt. Várom a valódi helyreigazítást.

A valódi helyen: a címlapon. Napokig."

