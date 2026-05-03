  • Megjelenítés
Elismerte az Index, hogy nem a Tisza Párt valódi terveiről írt - Magyar Péter szerint ez nem helyreigazítás
Gazdaság

Elismerte az Index, hogy nem a Tisza Párt valódi terveiről írt - Magyar Péter szerint ez nem helyreigazítás

Portfolio
Helyreigazítást tett közzé az Index azokkal a dokumentumokkal kapcsolatban, amelyekről néhány hónapja még azt állították, hogy a Tisza Párt több száz oldalas, drasztikus megszorításokról és adóemelésekről szóló gazdasági tervezetét tartalmazzák. Magyar Péter reagált a friss cikkre: szerinte az nem valódi helyreigazítás.

"Valótlanul állítottuk, hogy az Index birtokába jutott azon dokumentum, amely a jelenlegi rendszerhez képest radikálisan új pályára állítaná a magyar gazdaságot, a Tisza Párt több száz oldalas gazdasági tervezete. A valóság mindezzel szemben az, hogy a cikk alapjául szolgáló, az index.hu által I.PDF II.PDF III.PDF linken közzétett dokumentum nem a Tisza Párt gazdasági tervezete, így

abból semmilyen okszerű következtetés nem vonható le a Tisza Párt hivatalos programjára,

az általa tervezett adózási rendszerre, új járadékcsomag bevezetésére" - olvasható az Index által vasárnap délelőtt közztett helyreigazító cikkben.

Magyar Péter leendő miniszterelnök Facebook-posztban válaszolt erre, amelyben ezt írja: "A Mészáros Lőrinc (vagyis Orbán Viktor) féle Index végighazudta a választási kampányt. A legnagyobb hazugságuk a kamu TISZA-adócsomag kapcsán folytatott orosz típusú dezinformációs kampányuk volt. Erről kellett most a bíróság jogerős ítélete alapján kiírniuk, hogy az egész egy hazugság volt. Igaz,

Még több Gazdaság

Választás 2026: Magyar Péter és Karácsony Gergely is fergeteges bulit szervez

Kimondták a szakértők, mi jön Magyarországon Orbán Viktor után: hiába a hatalmas fordulat, üres a kassza

Csúnyán néz ki az infláció - figyelmeztett az amerikai jegybankár

ezt apró betűkkel sikerült megtenniük a lap alján, miközben a hazugságkampányuk napokig címlapon volt. Várom a valódi helyreigazítást.

A valódi helyen: a címlapon. Napokig."

Címlapkép forrása: STR/NurPhoto via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Hitelezés 2026

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Magántőke-befektetés tőzsdei részvényekkel

2026. május 7.

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Kiakadt Magyar Péter Karácsony Gergely bejelentése miatt
Private equity hozamok a magyar tőzsdén részvényekkel? - Mutatunk egy új lehetőséget
Fontos bejelentést tett Kapitány István: így oldanák meg Magyarország egyik égető problémáját
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility