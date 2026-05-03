Hegedüs Zsolt csúnyán kifakadt, lemondásra szólítja fel a minisztert

A miniszter a közelmúltban egy interjúban az NKA körüli vitatott, milliárdos kifizetéseket pusztán ízlésbéli kérdésnek minősítette. Azzal védekezett, hogy majd utólag kiderül, megvalósulnak-e a támogatott projektek.

Hegedüs Zsolt szerint ez a hozzáállás különösen visszás annak fényében, hogy tárcavezetőként és az NKA elnökeként

közvetlen politikai felelősséggel tartozik a történtekért.

Felelősségi körében olyan döntések születtek, amelyek révén frissen alapított, ismeretlen cégek jutottak hatalmas összegekhez. Emiatt a vezető testület több tagja is lemondott, miután a háttéralkuk során teljesen megkerülték őket.

A történet legfájdalmasabb pontja Hegedüs Zsolt szerint azonban a miniszter eredeti hivatásával függ össze. Bár az egészségügy hivatalosan nem az ő tárcájához tartozik, Hankó Balázs a kormány tagja.

Gyógyszerészként pontosan tudnia kellett volna, mit jelent az egyedi méltányossági gyógyszerkérelmek rendszere.

Szakemberként tisztában kell lennie azzal, mit jelent a hónapokig tartó várakozás. Át kell látnia azt is, hogy mekkora tragédia egy fellebbezés nélküli elutasítás a végstádiumú, utolsó terápiás reményükbe kapaszkodó betegek számára.

Döbbenetes kontrasztról ír Hegedüs: amíg a kulturális szférában százmilliók cserélnek gazdát megkérdőjelezhető módon, addig az alulfinanszírozott, túlterhelt gyógyszerkérelmi rendszerben családok várnak életmentő döntésekre. Szerinte egy minisztertől és egy gyógyszerésztől elvárható lenne, hogy egy ilyen helyzetben ne az ízlésre hivatkozzon, hanem cselekedjen.

Az a közöny és hárítás, amelyet Hankó Balázs az ügy kapcsán tanúsított,

nemcsak ízléstelen, hanem etikátlan is

Hegedüs szerint. A kérdés már csupán az szerinte, mikor vállalja a politikai felelősséget, mikor mond le miniszteri tisztségéről, és adja vissza parlamenti mandátumát.

Egy normálisan működő országban ez huszonnégy órán belül megtörténne. Ha pedig az NKA-források kiosztásakor jogsértés is történt, a politikai és erkölcsi felelősségvállalás mellett a jogi következményekkel is szembe kell néznie - véli a leendő egészségügyi miniszter.

