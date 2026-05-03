Hegedüs Zsolt csúnyán kifakadt, lemondásra szólítja fel a minisztert

A miniszter a közelmúltban egy interjúban az NKA körüli vitatott, milliárdos kifizetéseket pusztán ízlésbéli kérdésnek minősítette. Azzal védekezett, hogy majd utólag kiderül, megvalósulnak-e a támogatott projektek.
Hegedüs Zsolt szerint ez a hozzáállás különösen visszás annak fényében, hogy tárcavezetőként és az NKA elnökeként
közvetlen politikai felelősséggel tartozik a történtekért.
Felelősségi körében olyan döntések születtek, amelyek révén frissen alapított, ismeretlen cégek jutottak hatalmas összegekhez. Emiatt a vezető testület több tagja is lemondott, miután a háttéralkuk során teljesen megkerülték őket.
A történet legfájdalmasabb pontja Hegedüs Zsolt szerint azonban a miniszter eredeti hivatásával függ össze. Bár az egészségügy hivatalosan nem az ő tárcájához tartozik, Hankó Balázs a kormány tagja.
Gyógyszerészként pontosan tudnia kellett volna, mit jelent az egyedi méltányossági gyógyszerkérelmek rendszere.
Szakemberként tisztában kell lennie azzal, mit jelent a hónapokig tartó várakozás. Át kell látnia azt is, hogy mekkora tragédia egy fellebbezés nélküli elutasítás a végstádiumú, utolsó terápiás reményükbe kapaszkodó betegek számára.
Döbbenetes kontrasztról ír Hegedüs: amíg a kulturális szférában százmilliók cserélnek gazdát megkérdőjelezhető módon, addig az alulfinanszírozott, túlterhelt gyógyszerkérelmi rendszerben családok várnak életmentő döntésekre. Szerinte egy minisztertől és egy gyógyszerésztől elvárható lenne, hogy egy ilyen helyzetben ne az ízlésre hivatkozzon, hanem cselekedjen.
Az a közöny és hárítás, amelyet Hankó Balázs az ügy kapcsán tanúsított,
nemcsak ízléstelen, hanem etikátlan is
Hegedüs szerint. A kérdés már csupán az szerinte, mikor vállalja a politikai felelősséget, mikor mond le miniszteri tisztségéről, és adja vissza parlamenti mandátumát.
Egy normálisan működő országban ez huszonnégy órán belül megtörténne. Ha pedig az NKA-források kiosztásakor jogsértés is történt, a politikai és erkölcsi felelősségvállalás mellett a jogi következményekkel is szembe kell néznie - véli a leendő egészségügyi miniszter.
Címlapkép forrása: Portfolio
Karácsony Gergely nagy eseményt jelentett be: hálát adunk azoknak, akiknek tönkre akarták tenni az életét
Május 8-án 18.30-ra mindenkit vár a Lánhíd pesti hídfőjéhez.
Fordulat jöhet az elektromos autózásban Magyarországon, közzétették a mérnöki javaslatokat
Integrált ösztönzőmodell sürgetnek a szakemberek.
Trump újabb légicsapásokat lengetett be: kerek perec kimondta, mi lesz, ha az ősellenség rosszul viselkedik
De szerinte Irán kétségbeesetten meg akar egyezni.
Private equity hozamok a magyar tőzsdén részvényekkel? - Mutatunk egy új lehetőséget
Ingyenes rendezvényünk jön.
Meglepő dolog dönt arról, hogy sportolunk-e rendszeresen
Nem minden a körülményeken (pl. szabadidő, anyagi helyzet) múlik.
Mi várhat a gazdaságra Magyar Péter kormánya alatt? Friss elemzés érkezett
Tervek és feladatok az új kormány előtt.
Ez az igazi csapás Európára: visszavonja csúcsfegyvereit az Egyesült Államok
Óriási a feszültség a szövetségesek között.
Ez már gazdasági háború: sorra fordítják vissza a hajókat a Hormuzi-szorosban
Végzetes kár érheti Iránt, legalábbis az amerikaiak szerint.
Pattanásig feszül a húr - A világ örvényei és perspektívái a vezető elemző műhelyek szerint
A világ vezető think tankjeinek munkáiról szóló havi összegzésünk a szokásos áttekintés mellett első alakalommal a tíz legfontosabb elemzés listájával bővül. A nagy és közepes hatalmak
Az osztalék portfólióm - 2026. április
Lett egy új cégem áprilisban, és rekord osztalékot kaptam.VáltozásokAutomatic Data Processing, Inc. (ADP): Elemeztem, aztán vásároltam gyorsan egy csomagot belőle, szerintem jó áron. Nem tudom
Státusszimbólum, fedezeti eszköz, technológia - A műgyűjtői kultúra alakulása
A történelem válságai rendre átírták, ki és miért vásárol műalkotásokat, de egy mindig biztos volt: a műtárgyak ára mindig társadalmi pozíciót is jelölt. A XXI.... The post Státusszimb
Online kártyás fizetés teljes nyugalomban: így védi a pénzed egy zseniális trükk a mobilodban
A bankkártyás fizetés ma már az egyik legbiztonságosabb és legkényelmesebb módja az online vásárlásnak. A modern banki rendszerek - mint a többlépcsős hitelesítés - garantálják, hogy a p
A digitális gazdaság és a nemzetközi beruházásvédelem új kihívásai
A digitális gazdaság térnyerésével a nemzetközi beruházásvédelem hagyományos kategóriái is új nyomás alá kerülnek: a beruházás, a befektető és az állami szabályozás viszonya egyarán
Megakadályozza-e az elévülést a fizetési felszólítás? A Kúria döntött.
A Kúria BH 2025.9.211. számú döntése tisztázza: a fizetési felszólítás önmagában nem szakítja meg az elévülést. Mutatjuk mely ügyekre vonatkozik és mit jelent ez az adósok számára. A
Végrendelet készítése összetett vagyon esetén: mikor érdemes végrendeleti végrehajtót kijelölni?
A végrendelet készítése, a hagyaték megtervezése ma már messze túlmutat azon, hogy az örökhagyó meghatározza, ki mit örököl. A gyakorlatban legalább ennyire fontos kérdés az is, hogyan t
Lesz-e újra kapituláció a Bitcoin piacán?
Mintha újra lejátszaná önmagát a történelem: a Bitcoin 2021 és 2025 végén is csúcsra tört, majd hónapok alatt 40% feletti zuhanásba fordult - miközben a... The post Lesz-e újra kapituláci
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Pihenés és teljesítmény: így áll az AI a testünk szolgálatában
Thuróczy Bertalan orvosbiológiai mérnökkel beszélgettünk.
Élénkül a gazdaság, de jöhet a kijózanodás
Tartós lehet a GDP-növekedés?
Asztalon a javaslat, amely lenyomná a hazai energiaköltségeket
És nem a külföldi versenytársakat finanszíroznák a hazai cégek.