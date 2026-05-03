Itt a hivatalos bejelentés az olajkitermelésről

A hét tagállamot – Szaúd-Arábiát, Oroszországot, Irakot, Kuvaitot, Kazahsztánt, Algériát és Ománt – tömörítő csoport a májusi, napi 206 ezer hordós bővítésnél valamivel kisebb kvótaemelésről állapodott meg.

A mostani döntés egy olyan ülésen született, amelyen már nem vett részt az Egyesült Arab Emírségek, mivel május 1-jén hivatalosan is kilépett az OPEC-ből. Az Öböl-menti állam energiaügyi minisztériuma közölte: a termelési politika és a kapacitások átfogó felülvizsgálata után határoztak a távozás mellett. Az Emírségek közel hat évtizeden át befolyásos szerepet töltött be a szervezetben, és februárban Szaúd-Arábia, valamint Irak mögött a harmadik legnagyobb kitermelőnek számított.

A globális olajkínálat a február 28-án kitört iráni háború óta jelentősen beszűkült.

Ennek fő oka, hogy a világ olaj- és gázszállításainak létfontosságú útvonala, a Hormuz-szoros gyakorlatilag zárva maradt. A WTI amerikai nyersolaj határidős jegyzése pénteken 3 százalékot esett, így hordónként 101,94 dolláron zárt, míg az északi-tengeri Brent referenciaolaj árfolyama 108,17 dollárra csökkent, viszont mindkét jegyzés közel 78 százalékkal emelkedett 2026 elejéhez képest.

Az árcsökkenést az váltotta ki, hogy Irán pénteken egy frissített békejavaslatot küldött a pakisztáni közvetítőknek, ami ismét felélesztette az Egyesült Államokkal kötendő megállapodáshoz fűzött reményeket. Egy magas rangú iráni tisztviselő a Reuters hírügynökségnek elmondta: a Donald Trump által eddig elutasított tervezet biztosítaná a szabad hajózást a Hormuz-szorosban, és megszüntetné az Irán elleni amerikai blokádot. Cserébe az iráni nukleáris programról szóló tárgyalásokat későbbre halasztanák.

Donald Trump amerikai elnök szombaton közölte, hogy

tájékoztatták a lehetséges megállapodás koncepciójáról, de még a pontos szövegezésre vár.

Egyúttal figyelmeztetett: amennyiben Teherán "rosszul viselkedik", az Irán elleni katonai csapások újraindítása sem kizárt.

