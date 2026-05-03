Itt a hivatalos bejelentés az olajkitermelésről
Ahogy a Reuters már értesülésként megírta, az OPEC+ vasárnap be is jelentette, hogy júniusban napi 188 ezer hordóval növeli az olajkitermelést. Mindeközben az iráni háború miatt az olajárak továbbra is történelmi magasságokban járnak, az Egyesült Arab Emírségek pedig hivatalosan is kilépett a kartellből - számolt be a CNBC.

A hét tagállamot – Szaúd-Arábiát, Oroszországot, Irakot, Kuvaitot, Kazahsztánt, Algériát és Ománt – tömörítő csoport a májusi, napi 206 ezer hordós bővítésnél valamivel kisebb kvótaemelésről állapodott meg.

A mostani döntés egy olyan ülésen született, amelyen már nem vett részt az Egyesült Arab Emírségek, mivel május 1-jén hivatalosan is kilépett az OPEC-ből. Az Öböl-menti állam energiaügyi minisztériuma közölte: a termelési politika és a kapacitások átfogó felülvizsgálata után határoztak a távozás mellett. Az Emírségek közel hat évtizeden át befolyásos szerepet töltött be a szervezetben, és februárban Szaúd-Arábia, valamint Irak mögött a harmadik legnagyobb kitermelőnek számított.

A globális olajkínálat a február 28-án kitört iráni háború óta jelentősen beszűkült.

Ennek fő oka, hogy a világ olaj- és gázszállításainak létfontosságú útvonala, a Hormuz-szoros gyakorlatilag zárva maradt. A WTI amerikai nyersolaj határidős jegyzése pénteken 3 százalékot esett, így hordónként 101,94 dolláron zárt, míg az északi-tengeri Brent referenciaolaj árfolyama 108,17 dollárra csökkent, viszont mindkét jegyzés közel 78 százalékkal emelkedett 2026 elejéhez képest.

Az árcsökkenést az váltotta ki, hogy Irán pénteken egy frissített békejavaslatot küldött a pakisztáni közvetítőknek, ami ismét felélesztette az Egyesült Államokkal kötendő megállapodáshoz fűzött reményeket. Egy magas rangú iráni tisztviselő a Reuters hírügynökségnek elmondta: a Donald Trump által eddig elutasított tervezet biztosítaná a szabad hajózást a Hormuz-szorosban, és megszüntetné az Irán elleni amerikai blokádot. Cserébe az iráni nukleáris programról szóló tárgyalásokat későbbre halasztanák.

Donald Trump amerikai elnök szombaton közölte, hogy

tájékoztatták a lehetséges megállapodás koncepciójáról, de még a pontos szövegezésre vár.

Egyúttal figyelmeztetett: amennyiben Teherán "rosszul viselkedik", az Irán elleni katonai csapások újraindítása sem kizárt.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility