  • Megjelenítés
Karácsony Gergely nagy eseményt jelentett be: hálát adunk azoknak, akiknek tönkre akarták tenni az életét
Gazdaság

Karácsony Gergely nagy eseményt jelentett be: hálát adunk azoknak, akiknek tönkre akarták tenni az életét

Portfolio
„Hála nektek rendszerbúcsúztató örömkoncert” lesz május 8-án 18:30-tól a Lánchíd pesti hídfőjénél, hálát adva azoknak, akiknek az elmúlt tizenhat évben megpróbálták tönkretenni az életét – jelentette be a főpolgármester.

Közösségi oldalán Karácsony Gergely úgy fogalmaz, „Május 9-én megalakul az új Országgyűlés, elkezdődik egy új korszak. De ahhoz, hogy egy új korszak kezdődjön, ahhoz le kell zárnunk az előzőt.

Nem úgy, hogy felejtünk, hanem úgy, hogy emlékezünk.

Nagyon sokan érezzük azt, hogy az elmúlt másfél évtizedet elvették tőlünk, de vannak, akiknek egészen konkrétan megpróbálták tönkretenni az életüket. Leginkább azért, mert kiálltak valamilyen fontos társadalmi ügy mellett.

Kirúgott tanárok, meggyalázott civilek, kirúgott újságírók, megtépázott kisegyházak. Csupa olyan történet az elmúlt tizenhat évből, amit szeretnénk már lezárni, és egy kicsit talán elfelejteni is, de éppen akkor fogjuk lezárni ezt a korszakot, ha emlékezünk rájuk, és hogyha kifejezzük a hálánkat.

Még több Gazdaság

Választás 2026: nagy bejelentést tett Karácsony Gergely, Magyar Péter az édesanyákat köszöntötte

Mi várhat a gazdaságra Magyar Péter kormánya alatt? Friss elemzés érkezett

Kellemetlen hír érkezett az azbesztszennyezésről: egyre több helyről érkeznek a jelentések

Gyertek el: május 8-a, este fél hét, Lánchíd pesti hídfője, „Hála nektek rendszerbúcsúztató örömkoncert.

- zárta szavait a főpolgármester.

Címlapkép forrása: Omar Havana/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Konferencia ajánló

Hitelezés 2026

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Magántőke-befektetés tőzsdei részvényekkel

2026. május 7.

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Eltaláltak az ukránok egy lopakodó vadászbombázót, elmaradnak a Győzelem Napi rendezvények Oroszországban - Híreink az ukrán frontról szombaton
Ez az igazi csapás Európára: visszavonja csúcsfegyvereit az Egyesült Államok
Bejelentette Magyar Péter: azonnal visszaküldik Wáberer Györgynek az átutalt 100 milliós támogatást
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility