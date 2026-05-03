Karácsony Gergely nagy eseményt jelentett be: hálát adunk azoknak, akiknek tönkre akarták tenni az életét

„Hála nektek rendszerbúcsúztató örömkoncert” lesz május 8-án 18:30-tól a Lánchíd pesti hídfőjénél, hálát adva azoknak, akiknek az elmúlt tizenhat évben megpróbálták tönkretenni az életét – jelentette be a főpolgármester.

Közösségi oldalán Karácsony Gergely úgy fogalmaz, „Május 9-én megalakul az új Országgyűlés, elkezdődik egy új korszak. De ahhoz, hogy egy új korszak kezdődjön, ahhoz le kell zárnunk az előzőt.

Nem úgy, hogy felejtünk, hanem úgy, hogy emlékezünk.

Nagyon sokan érezzük azt, hogy az elmúlt másfél évtizedet elvették tőlünk, de vannak, akiknek egészen konkrétan megpróbálták tönkretenni az életüket. Leginkább azért, mert kiálltak valamilyen fontos társadalmi ügy mellett.

Kirúgott tanárok, meggyalázott civilek, kirúgott újságírók, megtépázott kisegyházak. Csupa olyan történet az elmúlt tizenhat évből, amit szeretnénk már lezárni, és egy kicsit talán elfelejteni is, de éppen akkor fogjuk lezárni ezt a korszakot, ha emlékezünk rájuk, és hogyha kifejezzük a hálánkat.

Gyertek el: május 8-a, este fél hét, Lánchíd pesti hídfője, „Hála nektek rendszerbúcsúztató örömkoncert.

- zárta szavait a főpolgármester.

Címlapkép forrása: Omar Havana/Getty Images