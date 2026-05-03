Kellemetlen üzenet érkezett az amerikai jegybank felől a piacoknak

Egyre bizonytalanabbá válik az amerikai kamatpálya az iráni háború elhúzódása miatt. Neel Kashkari, a Minneapolis Fed elnöke szerint a konfliktus egyszerre hajthatja fel az inflációt és fékezheti a gazdaságot, ezért a jegybank jelenleg nem tud egyértelmű iránymutatást adni a piacoknak.

Neel Kashkari, a Minneapolis Fed vezetője szerint az iráni háború olyan bizonytalanságot okoz az amerikai gazdaságban, amely mellett a Federal Reserve nem tud magabiztos jelzéseket küldeni a kamatpályáról. A CBS műsorában arról beszélt, hogy különösen aggasztja a Hormuzi-szoros lezárásának hatása, hiszen ezen keresztül halad a világ olaj- és gázszállításának nagyjából ötöde.

A február végén indult amerikai-izraeli légicsapások után az energiaárak világszerte megugrottak, ami tovább rontotta az amúgy is kellemetlen amerikai inflációs helyzetet. Kashkari szerint emiatt egyáltalán nem biztos, hogy a Fed következő lépése kamatvágás lesz. A jegybankár azt mondta, jelenleg nem érzi komfortosnak azt sugallni a piacoknak, hogy kamatcsökkentés jön, mert akár rosszabb forgatókönyvek is kialakulhatnak, amelyek végül kamatemelést tehetnek szükségessé.

A Fed legutóbbi ülésén szokatlanul erős vita alakult ki a döntéshozók között. Bár az amerikai jegybank 3,5 és 3,75 százalék között tartotta az alapkamatot, több regionális Fed-elnök is ellenezte azt a kommunikációt, amely továbbra is inkább kamatvágást vetített előre. Kashkari mellett a clevelandi és a dallasi Fed vezetője is úgy vélte, hogy a háború gazdasági hatásai miatt akár mindkét irányba mozdulhatnak a kamatok.

A helyzetet nehezíti, hogy az energiaár-emelkedés egyszerre inflációs és recessziós kockázat. A drágább olaj és gáz növeli az árnyomást, de visszafoghatja a fogyasztást és a gazdasági növekedést is, mert a háztartások kevesebbet tudnak más termékekre költeni.

Emiatt a Fed egyszerre kényszerülhetne infláció miatti szigorításra és gazdaságvédő lazításra.

Az amerikai infláció továbbra is jóval a Fed 2 százalékos célja felett áll, közben a jegybank élén is fontos változás jön, mert Jerome Powell mandátuma hamarosan lejár, és Kevin Warsh lehet az utódja, aki korábban lazább kamatpolitikát támogatott.

Kashkari szerint még a legjobb esetben is hosszú ideig tarthatnak a háború gazdasági következményei. Egy globális vállalat vezetőjére hivatkozva arról beszélt, hogy még akkor is közel fél év kellene az ellátási láncok normalizálódásához, ha a Hormuzi-szoros már ma újranyitna.

Címlapkép forrása: Michael Nagle/Bloomberg via Getty Images