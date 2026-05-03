Kiakadt Magyar Péter Karácsony Gergely bejelentése miatt

„Szerintem kifejezetten káros és udvariatlan dolog bulit szervezni a május 9-i országos rendszerváltó ünnep elé egy nappal, szinte ugyanoda. Egyébként a csődben lévő főváros fizeti a bulit?” – tette fel a kérdést Magyarország leendő miniszterelnöke.

„Hála nektek rendszerbúcsúztató örömkoncert” lesz május 8-án 18:30-tól a Lánchíd pesti hídfőjénél, hálát adva azoknak, akiknek az elmúlt tizenhat évben megpróbálták tönkretenni az életét – jelentette be a főpolgármester vasárnap reggel.

Magyar Péter a Telex erről szóló híre alá azonban az alábbit kommentelte:

A május 9-i országos rendszerváltó ünnep, amelyre a leendő miniszterelnök hivatkozik, az új Országgyűlés alakuló ülését követően lesz jövő szombaton. A minap nyilvánosságra hozott menetrend szerint

Május 9-én, 10 órakor kezdődik a rendszerváltó Országgyűlés alakuló ülése.

Az ülést 10 órától végig kivetítőkön közvetítik a Kossuth téren.

A miniszterelnök megválasztására, eskütételére és beszédére kora délután kerül sor a Parlamentben.

A miniszterelnöki eskütétel után elhangzik: a magyar, a székely és az európai himnusz – vagyis a Ludwig van Beethoven 9. szimfóniájának negyedik tételéből ismert Örömóda.

A sükösdi Sugo Tamburazenekar is fellép Nébl Zsolt vezetésével.

A tamburazenekar előadásában felhangzik: a Zöld az erdő, zöld a hegy is kezdetű dal, amelyet sokan cigány himnuszként tartanak számon, valamint a Tisza Párt nem hivatalos himnusza, a Tavaszi szél vizet áraszt.

Az országgyűlési események után a Kossuth téren rendszerváltó ünnepet tartanak, melynek részeként ünnepélyes zászlófelvonás lesz.

Ezt követően Magyar Péter beszédet mond a Kossuth téren megjelenteknek.

A beszéd után ünneplés és tánc kezdődik.

