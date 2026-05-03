Kimondták a szakértők, mi jön Magyarországon Orbán Viktor után: hiába a hatalmas fordulat, üres a kassza

A bécsi székhelyű wiiw gazdaságkutató intézet szerint a 2026 februárjában kirobbant közel-keleti konfliktus és a régió mélyülő szerkezeti átalakulása együttesen rontja Közép- és Kelet-Európa, azon belül pedig különösen Magyarország növekedési kilátásait. A magyar gazdaság 2022 közepe óta gyakorlatilag stagnál, és 2026-ban is csupán 1,6 százalékos GDP-bővülés várható, ami jelentősen elmarad a régiós átlagtól. Az intézet elemzői szerint a beruházások visszaesése, a jogbizonytalanság és az EU-val fennálló korábbi konfliktusok együttesen gyengítették a befektetői bizalmat. A Tisza Párt kétharmados győzelme lehetőséget teremt az intézményi fordulatra és az EU-források felszabadítására, ám a szűk költségvetési mozgástér miatt ennek érdemi hatása csak 2027–2028 körül jelenhet meg a növekedési adatokban.

A közép-, kelet- és délkelet-európai régió növekedési kilátásait egyre inkább – a közel-keleti háború jelentette – új geopolitikai sokk és egy mélyebb szerkezeti átalakulás formálja egyszerre. Miközben a 2026 februárjában kirobbant közel-keleti konfliktus közvetlenül rontotta a külső környezetet, és az energiaárak emelkedésén, a szállítási láncok zavarain, valamint az üzleti bizalom romlásán keresztül újra inflációs nyomást generál a térségben. Ez különösen érzékenyen érinti azokat az államokat – így Magyarországot is –, amelyek erősen függnek az importált energiától, és amelyek gazdasági szerkezete szorosan kapcsolódik a német iparhoz – kezdi friss elemzését a bécsi Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche (wiiw).

A sokk egy eleve törékeny euróövezeti kilábalást szakított meg, ahol 2025 végén még elsősorban a lakossági fogyasztás tartotta fenn a növekedést, miközben Németország teljesítménye továbbra is gyenge maradt, majd a konfliktus kitörése után az üzleti felmérések stagnálást jeleztek, az infláció és a bizonytalanság pedig ismét emelkedni kezdett.

A wiiw elemzői szerint az eurózóna növekedése 2026-ban mindössze 0,9 százalék lehet az alappályán, miközben egy elhúzódó konfliktus esetén ez akár 0,5 százalékra is lassulhat, ami egyértelműen szűkíti a Magyarországot is magába foglaló régió exportlehetőségeit.

Ebben a környezetben a közép- és kelet-európai térség még mindig gyorsabban nő, mint Nyugat-Európa, de ez a relatív előny egyre kevésbé általános, mivel a wiiw előrejelzése szerint 2026-ban a régió növekedése 2,1 százalék körül alakulhat. Az egyes itteni országok közötti különbségek jelentősen nőnek: Délkelet-Európa, Lengyelország és néhány nyersanyagexportőr gazdaság erősebb pályán marad, miközben több közép-európai EU-tagállam – köztük Magyarország – a gyengébben teljesítők közé tartozik.

Az infláció újra meghatározó tényezővé válik úgy, hogy a jelenlegi sokk jellegében eltér a 2022–2023-as válságtól, mert elsősorban az energiára koncentrálódik, és nem jár együtt olyan széles körű kínálati zavarokkal, ugyanakkor a geopolitikai bizonytalanság miatt tartósabb lehet, mint azt korábban feltételezték. Az olajár-emelkedés gyorsan megjelenik az üzemanyagárakban, az élelmiszerekben viszont csak késéssel, ami azt jelenti, hogy a wiiw elemzői szerint 2026 második felében is erős inflációs hatásokkal kell számolni, még akkor is, ha a globális árak időközben stabilizálódnak.

Ez a helyzet a monetáris politikát is új pályára állítja, mivel a korábban megindult kamatcsökkentési ciklus a legtöbb országban lelassul, megáll vagy részben visszafordul.

Különösen azokban az országokban, ahol az infláció magasabb vagy az árfolyam sérülékenyebb. A régió több gazdaságában emiatt tartósan magasabb kamatszinttel kell számolni, ami a beruházásokat is visszafoghatja.

Kifullad az eddigi növekedési motor

A rövid távú sokknál azonban fontosabb az a mélyebb szerkezeti átalakulás, amely már a pandémia óta formálja a régió gazdaságait, és amelynek lényege, hogy a korábbi, olcsó munkaerőre, erős FDI-beáramlásra és a német ipari keresletre épülő felzárkózási modell fokozatosan kifullad.

A bérek gyorsabban nőnek, mint a termelékenység, a munkaerőhiány erősödik, és a reálárfolyamok felértékelődnek, ami hosszabb távon rontja az exportversenyképességet.

Ezzel párhuzamosan a növekedési szerkezet is átalakul, mivel a fogyasztás szerepe csökkenni kezd, ahogy a reálbér-növekedés lassul és az infláció ismét emelkedik, miközben az export sem tudja átvenni a fő hajtóerő szerepét a gyenge külső kereslet és az erősödő kínai verseny miatt olyan kulcságazatokban, mint az elektromos járművek vagy az akkumulátorgyártás. A beruházások jelentősége nő, de ezek alakulása erősen függ az intézményi környezettől és az EU-forrásokhoz való hozzáféréstől.

Magyarország ebben a kontextusban a régió egyik leggyengébb teljesítményét mutatja, mivel a gazdaság 2022 közepe óta gyakorlatilag stagnál, és 2025-ben is csak 0,5 százalékos növekedést ért el, ami a térségen belüli összevetésben kifejezetten alacsony.

A wiiw elemzői ezt elsősorban a beruházások visszaesésével, az Orbán Viktor kormányzásának utolsó 6-8 évét jelentő jogbizonytalansággal, a gazdaságpolitika kiszámíthatatlanságával és az EU-val fennálló konfliktusokkal magyarázzák, amelyek együtt gyengítették a befektetői bizalmat.

A beruházási aktivitás alakulása jól tükrözi ezt a helyzetet, mivel a bruttó állóeszköz-felhalmozás több egymást követő évben csökkent, és csak 2026-ban várható mérsékelt, körülbelül 3 százalékos növekedés, miközben az ipari termelés is több éves visszaesés után kezdhet újra bővülni. Ez azt jelenti, hogy a gazdaság kínálati oldala érdemben nem erősödött az elmúlt években.

A magyar makrogazdasági egyensúlytalanságok továbbra is jelentősek, mivel az infláció az elmúlt években az EU egyik legmagasabb szintjén alakult, és bár 2024-ben jelentősen csökkent, 2025-ben ismét emelkedett, és 2026-ban is 4 százalék körül maradhat a wiiw várakozásai szerint.

Ezzel párhuzamosan a költségvetési hiány tartósan magas, 2026-ban is 5 százalék felett alakulhat, miközben az államadósság a GDP mintegy 75 százaléka körül stabilizálódik, ami szűk fiskális mozgásteret jelent.

A növekedési kilátások ennek megfelelően visszafogottak, mivel a wiiw szerint 2026-ban 1,6 százalékos GDP-bővülés várható, amely csak fokozatosan gyorsulhat 2027-ben és 2028-ban, és még így is elmarad a régiós átlagtól. A rövid távú növekedést részben a választási költekezésből fakadó fogyasztási élénkülés és néhány nagy beruházás indítása támogatja, de ezt ellensúlyozza a szükséges fiskális konszolidáció.

Sok biztató dolog nem vár Magyarországra

A fogyasztás ugyan még 2026-ban is viszonylag erős maradhat, de ezt követően jelentősen lassul, ami azt jelzi, hogy nem tud tartós növekedési motorként működni. Eközben a foglalkoztatás lényegében stagnál, a munkanélküliségi ráta pedig 4 százalék körül stabilizálódik. Ez összhangban van a régiós trendekkel, ahol a munkaerőpiac stabil, de nem jelent növekedési hajtóerőt.

A külső egyensúly ugyanakkor javult az elmúlt években, mivel a folyó fizetési mérleg többletbe fordult, ami részben a gyenge belső kereslet következménye, nem pedig az export dinamikus bővülésének eredménye – emelik ki a wiiw elemzői. Szerintük ez azt jelenti, hogy a javulás szerkezeti szempontból kevésbé kedvező.

A geopolitikai kockázatok Magyarország esetében különösen az energián és a külkereskedelmen keresztül jelentkeznek, mivel az importált energia drágulása rontja a cserearányokat és visszafogja a növekedést.

a wiiw elemzői szerint a konfliktus évente akár 0,2–0,7 százalékponttal is csökkentheti a GDP-bővülést, miközben az inflációt is érdemben emelheti.

A Tisza kormányalakítása reményt keltő fordulat, de kicsi a mozgástér

Középtávon a magyar képet nem látják teljesen negatívan, mert a politikai változások lehetőséget teremtenek az intézményi környezet javítására: az EU-források felszabadítására és a beruházások élénkítésére, bár ezek hatása a wiiw szerint csak 2027–2028 körül jelenhet meg érzékelhetően a növekedési adatokban.

A wiiw elemzői szerint a Tisza Párt kétharmados győzelme valódi intézményi mozgásteret ad a gazdaságpolitikai fordulathoz, különösen a jogbiztonság helyreállítása, az antikorrupciós lépések és az EU-val való viszony rendezése terén, ami kulcsfontosságú lehet a beruházások újraindításához. A várakozások egyik központi eleme, hogy egy EU-orientált politika révén újra megnyílhatnak a befagyasztott uniós források, ami középtávon érdemi növekedési hatással járhat.

A rövid távú kilátások ugyanakkor korlátozottak, mert a költségvetési helyzet szűk mozgásteret hagy:

a hiány 2026-ban is 5,5 százalék körül alakulhat, miközben az államadósság a GDP közel 75 százalékán stabilizálódik, és az adósságszolgálat költsége meghaladja a GDP 4 százalékát.

Ebben a környezetben a wiiw szerint a Tisza programja – amely egyszerre tartalmazna kiadásnövelő és reformelemeket – csak szigorú fiskális konszolidáció mellett valósítható meg.

A növekedési pályára gyakorolt hatás emiatt késleltetett: 2026-ban még csak 1,6 százalékos GDP-bővülést várnak, amelyet inkább átmeneti tényezők – például választási költekezés és néhány nagy beruházás – hajtanak, miközben a tényleges reformok hatása a wiiw szerint csak 2027–2028 körül jelenhet meg, amikor a növekedés 2 százalék fölé gyorsulhat.

