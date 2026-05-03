Még mindig fagyott Magyarországon, közben egyre riasztóbb az aszály
Néhol megint fagyott. Továbbra is átlag alatt alakul a minimum-hőmérséklet, de jó hír, hogy egyre nagyobb területen enyhülnek az éjszakák – írta ki a Facebookra a HungaroMet. A The Weather on Maps arra hívta fel a figyelmet, hogy egyre súlyosabb az aszály, miután áprilisban a legtöbb helyen nem esett csapadék.
Hozzátették:

a magasabban fekvő helyeken, illetve az Észak-Dunántúlon - ahol kissé lengedezett a szél - ott 9, 10 fok feletti értékeket mértek.

Ezzel szemben főként hazánk keleti felén csökkent le jobban a hőmérséklet, hiszen arrafelé még a harmatpontok is alacsonyabbak voltak. Néhány fagyzugos helyen még kissé fagypont alá hűlt a levegő.

A HungaroMet által közzétett napi csapadékadatokból készített, előzetes összegzés alapján egyedül az Alpokalján hullott érdemi csapadék az országban áprilisban, de ott is csak a sokévi átlag 30-50%-a.

Másutt a port sem verte el az eső 2026 negyedik hónapjában

– írja közben a The Weather on Maps.

Ha az év első négy hónapját tekintjük, kissé jobb a kép, de a szokásosnál (120-170 mm) csak a Dél-Dunántúlon hullott több, másutt annál jóval kevesebb esett - erősítve a tavaly kezdődött aszályt – írják.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

