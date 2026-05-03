Nekilódult a lakossági hitelpiac Nagy-Britanniában, de bármikor fordulhat jöhet
A brit jelzáloghitel-jóváhagyások márciusban négy hónapos csúcsra emelkedtek, a fedezetlen fogyasztási hitelek éves növekedési üteme pedig két és fél éves rekordot döntött. A Bank of England friss adatai szerint mindez a gazdaság relatív ellenálló képességét mutatja az iráni háború ellenére is - írja a Reuters.
Márciusban 63 531 lakásvásárlási célú jelzáloghitelt hagytak jóvá a februári 62 708-cal szemben Nagy-Britanniában. Ez november óta a legmagasabb szám, amely egyben meg is cáfolta a visszaesést előrejelző elemzői várakozásokat.

A nettó fedezetlen fogyasztási hitelezés 1,895 milliárd font volt a hónap során. Ez meghaladja az 1,75 milliárd fontos előrejelzést, éves szinten pedig 8,9 százalékos növekedést jelent. Ilyen ütemet utoljára 2024 januárjában mértek.

A kedvező hitelezési adatok ugyanakkor nem tükrözik maradéktalanul a piaci hangulatot.

Az iráni háború kitörése óta visszaesett a fogyasztói bizalom, emellett a jelzálogkamatok is emelkednek. Emiatt a Halifax jelzáloghitelező és az ingatlanszakértők márciusban már csökkenő lakásárakról, valamint gyengülő vásárlói keresletről számoltak be.

Ezzel szemben a Nationwide Building Society pénteken közzétett adatai szerint az ingatlanárak áprilisban továbbra is mérsékelten emelkedtek, és éves alapon 3 százalékos növekedést mutattak.

Rob Wood, a Pantheon Macroeconomics vezető brit elemzője szerint ha a Bank of England a piaci várakozásoknak megfelelően emeli az alapkamatot, a kétéves, fix kamatozású, 75 százalékos hitelfedezeti arányú

jelzáloghitelek kamata az elkövetkező hónapokban 4,8 százalékra nőhet a jelenlegi 4,5 százalékról, illetve az év eleji 3,9 százalékról.

Az elemző előrejelzése szerint 2026 negyedik negyedévére a lakásárak emelkedése 1 százalékra lassulhat.

A Bank of England csütörtökön változatlanul, 3,75 százalékon hagyta az alapkamatot. Andrew Bailey jegybankelnök közölte, hogy a kamatok jövőbeli pályája nagymértékben függ a Hormuzi-szoros lezárásának időtartamától. Hozzátette: nem áll szándékában cáfolni azokat a piaci várakozásokat, amelyek idén további két, egyenként 25 bázispontos kamatemelést áraznak be.

Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

