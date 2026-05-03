Rákkeltő azbesztszennyezés: a győri polgármester is megszólalt

A közelmúltban szárnyra kapott a hír egy lehetséges azbesztszennyezésről. A szombathelyi polgármester korábbi nyilatkozata alapján ez a probléma egész Nyugat-Magyarországot érinthetheti.
A győri Útkezelő hivatalos tájékoztatása szerint azonban a városban nincs ok aggodalomra.
A helyi útfenntartási és felújítási munkálatokba egyáltalán nem építettek be ausztriai bányákból származó zúzottkövet, emiatt az érintett utakon nem található mérgező alapanyag. Az önkormányzati beruházások során kizárólag hazai bányákból vásárolt, biztonságos kőanyagot használtak fel. Ezek az építőanyagok tatabányai, ugodi, uzsai és iszkaszentgyörgyi kitermelőhelyekről származnak.
A megnyugtató helyzetet a Magyar Közút Nonprofit Zrt. megyei igazgatósága is megerősítette. A városban található, országos úthálózathoz tartozó szakaszokat kezelő szervezet arról tájékoztatott, hogy a győri munkálatok során nekik sem voltak osztrák beszállítóik. Ennek köszönhetően az általuk fenntartott utak is teljesen mentesek a szennyezéstől.
