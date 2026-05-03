Súlyos az aszály Magyarországon, vészesen apad a Duna

Vasárnap mindössze 87 centiméteres vízállást mértek a Dunán, emiatt ismét láthatóvá vált az Ínség-szikla Budapesten.
A különleges szikla csak rendkívül alacsony vízállásnál bukkan elő, ezért sokan az aszály egyik jelképeként tekintenek rá.
Nemcsak a Dunánál súlyos a helyzet. Az ország több pontján is komoly vízhiány alakult ki, a kisebb folyók és tavak vízszintje is jelentősen csökkent. Békés megyében például egy tó teljesen kiszáradt a tartós csapadékhiány miatt.
Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szerint különösen aggasztó, hogy a tavak természetes feltöltődési időszaka most ér véget, ennek ellenére már most olyan szárazság tapasztalható, amely normál esetben inkább a legforróbb nyári hónapokra lenne jellemző. A szakemberek szerint, ha nem érkezik jelentősebb csapadék a következő hetekben, tovább romolhat a helyzet.
Magyar Péter tegnap Facebook poszttal jelentkezett a hazai aszályhelyzettel kapcsolatban, és felkérte a leendő TISZA-kormány élő környezetért felelős miniszterét, Gajdos Lászlót egy azonnali rövid- és középtávú vízügyi cselekvési és kommunikációs terv összeállítására.
