Súlyos az aszály Magyarországon, vészesen apad a Duna
Látványosan apad a Duna, vasárnap már újra előbukkant az úgynevezett Ínség-szikla Budapesten, hangzott el az RTL Híradóban.

Vasárnap mindössze 87 centiméteres vízállást mértek a Dunán, emiatt ismét láthatóvá vált az Ínség-szikla Budapesten.

A különleges szikla csak rendkívül alacsony vízállásnál bukkan elő, ezért sokan az aszály egyik jelképeként tekintenek rá.

Nemcsak a Dunánál súlyos a helyzet. Az ország több pontján is komoly vízhiány alakult ki, a kisebb folyók és tavak vízszintje is jelentősen csökkent. Békés megyében például egy tó teljesen kiszáradt a tartós csapadékhiány miatt.

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szerint különösen aggasztó, hogy a tavak természetes feltöltődési időszaka most ér véget, ennek ellenére már most olyan szárazság tapasztalható, amely normál esetben inkább a legforróbb nyári hónapokra lenne jellemző. A szakemberek szerint, ha nem érkezik jelentősebb csapadék a következő hetekben, tovább romolhat a helyzet.

Magyar Péter tegnap Facebook poszttal jelentkezett a hazai aszályhelyzettel kapcsolatban, és felkérte a leendő TISZA-kormány élő környezetért felelős miniszterét, Gajdos Lászlót egy azonnali rövid- és középtávú vízügyi cselekvési és kommunikációs terv összeállítására.

Címlapkép forrása: Arpad Kurucz/Anadolu Agency via Getty Images

Hitelezés 2026

