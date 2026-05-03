Támadás ért egy teherhajót a Hormuzi-szorosban - közölte vasárnap a brit haditengerészet tengerhajózási biztonsági információs szolgálata (UKMTO) az X-en.

A tájékoztatás szerint az északi irányba hajózó jármű kapitánya több kisebb csónak támadásáról számolt be 11 tengeri mérföldre (mintegy 20 kilométerre) az iráni Szirik városától nyugatra.

A legénység tagjainak nem esett bántódása, s környezetnek okozott károk sem keletkeztek.

Egyelőre senki sem jelentkezett a támadás elkövetőjeként, Irán továbbra is akadályozza a forgalmat a világgazdaság számára kulcsfontosságú Hormuzi szorosban.

Az Egyesült Államok pedig tengeri blokád alá vonta Iránt, hogy elvágja a teheráni vezetést az olajbevételektől.

Az amerikai Középső Parancsnokság (CENTCOM) szerint az Egyesült Államok blokádja eddig 49 hajót tartóztatott fel.

Bár pillanatnyilag tűzszünet van érvényben a felek között, a tartós rendezésről indított tárgyalások megakadtak. Donald Trump amerikai elnök áprilisban tűzparancsot adott a mozgékony, apró és nehezen észlelhető iráni járőrhajók megsemmisítésére, amelyek egyebek között aknák elhelyezésére is alkalmasak a Hormuzi-szorosban.

