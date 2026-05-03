Támadás ért egy teherhajót a Hormuzi-szorosban

A tájékoztatás szerint az északi irányba hajózó jármű kapitánya több kisebb csónak támadásáról számolt be 11 tengeri mérföldre (mintegy 20 kilométerre) az iráni Szirik városától nyugatra.
A legénység tagjainak nem esett bántódása, s környezetnek okozott károk sem keletkeztek.
Egyelőre senki sem jelentkezett a támadás elkövetőjeként, Irán továbbra is akadályozza a forgalmat a világgazdaság számára kulcsfontosságú Hormuzi szorosban.
Az Egyesült Államok pedig tengeri blokád alá vonta Iránt, hogy elvágja a teheráni vezetést az olajbevételektől.
Az amerikai Középső Parancsnokság (CENTCOM) szerint az Egyesült Államok blokádja eddig 49 hajót tartóztatott fel.
Bár pillanatnyilag tűzszünet van érvényben a felek között, a tartós rendezésről indított tárgyalások megakadtak. Donald Trump amerikai elnök áprilisban tűzparancsot adott a mozgékony, apró és nehezen észlelhető iráni járőrhajók megsemmisítésére, amelyek egyebek között aknák elhelyezésére is alkalmasak a Hormuzi-szorosban.
