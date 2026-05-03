Történelmi csúcson az USA kőolajexportja: van egy kikötő, amelyik soha nem látott még ennyi olajat

A Kpler adatai szerint az Egyesült Államok kőolajexportja áprilisban elérte a napi 5,2 millió hordós szintet. Ez több mint 30 százalékos növekedést jelent a háború előtti, februári napi 3,9 millió hordós mennyiséghez képest.

A növekmény döntő részét a texasi Corpus Christi kikötője bonyolítja le.

Ez a létesítmény a háború előtt a világ harmadik legnagyobb olajexport-terminálja volt a szaúd-arábiai Rász Tanúra és az iraki Baszra mögött. Utóbbi kettő azonban a Hormuzi-szoros lezárása miatt gyakorlatilag elérhetetlenné vált.

Kent Britton, a kikötő vezérigazgatója elmondta, hogy Corpus Christi történetének legforgalmasabb hónapja volt a március, és az első negyedév is rekordot döntött. A terminál olajexportja a tavalyi 2,2 millióról napi 2,5 millió hordóra nőtt. A hajóforgalom márciusban meghaladta a 240 hajót a szokásos havi 200-zal szemben.

Áprilisban ez a kikötő biztosította az amerikai kőolajexport nagyjából felét, míg a fennmaradó részt nagyrészt Houston kezelte.

Azok az ázsiai országok, amelyek korábban a Közel-Keletről szerezték be a kőolajat, most az amerikai Mexikói-öböl partvidékére irányítják tankereiket. A Kpler adatai szerint jelenleg naponta 50-60 VLCC osztályú (nagyon nagy nyersolajszállító) tartályhajó tart az amerikai kikötők felé, ami a tavalyi forgalom duplája. Egy ilyen hajó jellemzően akár 2 millió hordó nyersolajat is képes szállítani.

A nyersolaj mellett a finomított kőolajtermékek exportja is jelentősen megugrott. Corpus Christiből az első negyedévben több finomítványt szállítottak a Közel-Keletre, mint tavaly az egész év során összesen.

Ez az átrendeződés azonban valószínűleg inkább csak egy háborús kényszermegoldás, nem pedig tartós szerkezeti változás. Matt Smith, a Kpler nyersanyagpiaci elemzési igazgatója elmondta, hogy az Egyesült Államok által kitermelt könnyű, alacsony kéntartalmú kőolaj nem ideális helyettesítője a közel-keleti nehéz, magas kéntartalmú nyersolajnak. Ennek oka, hogy

számos ázsiai finomító kifejezetten ez utóbbi típus feldolgozására van optimalizálva.

Emellett az amerikai exportkapacitásnak is megvannak a maga korlátai. A napi 5 millió hordó feletti szint már a kikötők teljesítőképességének határát feszegeti. Corpus Christi pedig a csővezetékes hálózat szűk keresztmetszetei miatt legfeljebb napi 2,6 millió hordót tud kezelni.

A Közel-Kelet pótolhatatlan szerepet tölt be a globális olajellátásban, hiszen a háború előtt a világ olajexportjának mintegy 20 százaléka haladt át a Hormuzi-szoroson.

Ez egy olyan lyuk, amit nem lehet betömni

- fogalmazott Smith. Hozzátette: "A megoldás csakis a közel-keleti ellátás biztonságának helyreállítása lehet."

