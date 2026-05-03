Trump több ezer katonát vonna ki Németországból - Megszólalt a német kancellár

Tehát az, amit az elmúlt napokban hallunk, az nem teljesen új. Talán kicsit fel vannak fokozva, de új dologról nincs szó
- mondta Friedrich Merz az ARD közszolgálati televízió Miosga című műsorának adott, vasárnap adásba kerülő interjújában, amelyből előzetesen idéztek hírügynökségek.
A német kancellár ugyanakkor a Fehér Házban tett márciusi látogatását követően még úgy fogalmazott, hogy Donald Trump amerikai elnök "újfent arról biztosította, hogy az Egyesült Államok megtartja németországi katonai jelenlétét". "Ez egy jó hír, amit nem is vártam volna másképp" - hangoztatta akkor a kancellár.
Trump ugyanakkor már első elnökségének idején is az amerikai csapatok csökkentését szorgalmazta Németországban és ismételten arra szólította az európai országokat, hogy vállaljanak nagyobb felelősséget saját biztonságuk szavatolásában. Merz beszélt arról is, hogy jelenleg valószínűtlennek tartja, hogy az Egyesült Államok közepes hatótávolságú Tomahawk manőverező robotrepülőgépeket telepítsen Németországba, ahogy azt 2024-ben Joe Biden volt elnök ígérte.
"Ahogyan jelenleg látom, az Egyesült Államokból is objektív szempontból aligha van lehetőség ilyen típusú fegyverrendszerek átadására. Amennyiben nem tévedek, az amerikaiaknak jelenleg maguknak sincs elegendő belőlük" - tette hozzá. Merz hangsúlyozta, hogy ugyan hónapok óta tárgyalnak a kérdésről, de mindeddig az Egyesült Államok nem kötelezte el magát, de mint fogalmazott, nincs még veszve semmi.
Sajtójelentések szerint az amerikai hadügyminisztérium a Németországban állomásozó csapatok tervezett 5000 fős csökkentése mellett visszavonta a közepes hatótávolságú manőverező robotrepülőgépek kezelését, illetve karbantartását ellátó egység tervezett telepítését is.
