Választás 2026: Magyar Péter és Karácsony Gergely is fergeteges bulit szervez
Választás 2026: Magyar Péter és Karácsony Gergely is fergeteges bulit szervez

"Hála nektek rendszerbúcsúztató örömkoncertet" jelentett be a főpolgármester, Magyar Péter pedig előbb az édesanyákat köszöntötte a Facebookon anyák napján, majd bírálni kezdte szintén a közösségi felületen Karácsony Gergely lépését. Hegedüs Zsolt leendő egészségügyi miniszter pedig Hankó Balázs távozó kulturális miniszter viselkedését illette kritikával.
Fergeteges bulit ígér Magyarország leendő miniszterelnöke

"Mindenkit szeretettel várunk május 9-én egy egész napos rendszerváltó népünnepélyre Budapesten, a Kossuth téren és a Parlament előtti rakparton.

A rendszerváltás utáni Országgyűlés alakuló ülése 10 órakor kezdődik és végig követhető lesz kivetítőkön.

A miniszterelnök megválasztására, eskütételére és beszédére 15 órakor kerül sor.16 órától a Kossuth téren díszszemlével és ünnepélyes zászlófelvonással folytatódik a rendszerváltó népünnepély. A megválasztott miniszterelnök köszöntője,

a művészeti produkciók és a meglepetésvendégek után egy fergeteges bulival lépünk át a rendszerváltás kapuján.

Gyere el, és hívd el a családodat és a barátaidat! ui.: igazold vissza a részvételed a kommentben lévő FB eseménynél!" - írta Magyar Péter a Facebookon percekkel ezelőtt.

Kiakadt Magyar Péter Karácsony Gergely bejelentése miatt

„Szerintem kifejezetten káros és udvariatlan dolog bulit szervezni a május 9-i országos rendszerváltó ünnep elé egy nappal, szinte ugyanoda. Egyébként a csődben lévő főváros fizeti a bulit?” – tette fel a kérdést Magyarország leendő miniszterelnöke.

Hegedüs Zsolt csúnyán kifakadt, lemondásra szólítja fel a minisztert

Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszternek – aki eredeti szakmáját tekintve gyógyszerész – vállalnia kell a felelősséget a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) botrányos támogatásosztásai miatt, és le kell mondania. Súlyos etikai kérdéseket vet fel, hogy miközben az NKA-nál százmilliók folynak el átláthatatlanul, a miniszter kormánytagként és egészségügyi szakemberként némán asszisztál az életmentő gyógyszerekhez jutás nehézségeihez és a betegek kálváriájához - fakadt ki Hegedüs Zsolt leendő egészségügyi miniszter a Facebook-oldalán.

Az anyákat köszöntötte a leendő magyar miniszterelnök

Isten éltessen minden édesanyát, nagymamát és dédnagymamát! Köszönjük, köszönjük, köszönjük!

– írta ki Facebook-oldalára Magyar Péter május első vasárnapja alkalmából.

Karácsony Gergely nagy eseményt jelentett be: hálát adunk azoknak, akiknek tönkre akarták tenni az életét

„Hála nektek rendszerbúcsúztató örömkoncert” lesz május 8-án 18:30-tól a Lánchíd pesti hídfőjénél, hálát adva azoknak, akiknek az elmúlt tizenhat évben megpróbálták tönkretenni az életét – jelentette be a főpolgármester.

Választás 2026: nagy bejelentést tett Karácsony Gergely, Magyar Péter az édesanyákat köszöntötte

Szombati híreink összefoglalója:

  • A magyarországi tudományos élet nagyszerű elismeréseként értékelte Tanács Zoltán, a Tisza-kormány leendő tudományért és technológiáért felelős minisztere, hogy idén két új magyar taggal bővült az Amerikai Tudományos Akadémia (National Academy of Sciences, NAS).7
  • Kapitány István, a Tisza-kormány leendő gazdasági és energetikai minisztere Facebook-bejegyzésében jelentette be gazdaságpolitikai terveit, amelyek között szerepel a vendégmunkások behozatalának június 1-jei felfüggesztése és a multiknak fizetett támogatások felülvizsgálata.
  • Magyar Péter két újabb kormánybiztost jelentett be: Radnai Márkot, a Tisza Párt alelnökét az emberséges és működő Magyarországért felelős kormánybiztosnak, Rost Andrea operaénekest pedig a magyar zenekultúráért felelős kormánybiztosnak kérte fel. A leendő kormányfő emellett bejelentette a Működő és Emberséges Magyarország Intézet létrehozását.
  • Magyar Péter azonnali vízügyi cselekvési terv kidolgozására kérte fel Gajdos Lászlót, a Tisza Párt leendő kormányának élő környezetért felelős miniszterét az egyre súlyosbodó aszályhelyzet miatt. Magyar Péter emellett a mezőgazdasági vízmegtartás erősítését és a "szivacsváros" szemlélet bevezetését is ígérte a városfejlesztésben.
  • Megvan Magyar Péter beiktatásának ünnepi menetrendje: Május 9-én, 10 órakor kezdődik a rendszerváltó Országgyűlés alakuló ülése. Az ülést 10 órától végig kivetítőkön közvetítik a Kossuth téren. Magyar Péter beszédet mond a Kossuth téren megjelenteknek, a beszéd után ünneplés és tánc kezdődik.
  • Vitézy Dávid, a közlekedési és beruházásügyi minisztérium leendő vezetője szerint Lázár János leköszönő miniszter visszavont több kivitelezési tendert, amivel mintegy 280 milliárd forintnyi uniós forrás elvesztésének kockázatát hagyja az új kormányra.
  • Hegedűs Zsolt, leendő egészségügyi miniszter a demográfiai válságot nemzetgazdasági súlyú kérdésként értelmezve egyszerre támogatja a gyermekvállalás fontosságának hangsúlyozását és bírálja a témáról zajló leegyszerűsítő vitát, különösen a szülészorvos-választás kérdésében.
Választás 2026: Kapitány István bejelentette az új kormány első gazdasági intézkedéseit

Hegedűs Zsolt, leendő egészségügyi miniszter a demográfiai válságot nemzetgazdasági súlyú kérdésként értelmezve egyszerre támogatja a gyermekvállalás fontosságának hangsúlyozását és bírálja a témáról zajló leegyszerűsítő vitát, különösen a szülészorvos-választás kérdésében. Álláspontja szerint a cél nem a pénzhez és kapcsolatokhoz kötött „biztonság”, hanem egy minden nő számára hozzáférhető, kiszámítható és méltányos szülészeti ellátórendszer, amelyet átlátható adatok, egységes protokollok és egyértelmű állami–magán határok támasztanak alá. Egy másik megszólalásában arra hívja fel a figyelmet, hogy a kórházi mosdók alapvető higiénés ellátása a gyakorlatban elmaradt a 2026. január 1-jétől elvárt szinttől, míg Vitézy Dávid a vasút nyári felkészülésének kényszerét emeli ki, rövid távon akár nemzetközi vasúti együttműködés szükségességét is felvetve.

