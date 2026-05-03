Választás 2026: Magyar Péter és Karácsony Gergely is fergeteges bulit szervez

"Mindenkit szeretettel várunk május 9-én egy egész napos rendszerváltó népünnepélyre Budapesten, a Kossuth téren és a Parlament előtti rakparton.

A rendszerváltás utáni Országgyűlés alakuló ülése 10 órakor kezdődik és végig követhető lesz kivetítőkön.

A miniszterelnök megválasztására, eskütételére és beszédére 15 órakor kerül sor.16 órától a Kossuth téren díszszemlével és ünnepélyes zászlófelvonással folytatódik a rendszerváltó népünnepély. A megválasztott miniszterelnök köszöntője,

a művészeti produkciók és a meglepetésvendégek után egy fergeteges bulival lépünk át a rendszerváltás kapuján.

Gyere el, és hívd el a családodat és a barátaidat! ui.: igazold vissza a részvételed a kommentben lévő FB eseménynél!" - írta Magyar Péter a Facebookon percekkel ezelőtt.