Választás 2026: nagy bejelentést tett Karácsony Gergely, Magyar Péter az édesanyákat köszöntötte
"Hála nektek rendszerbúcsúztató örömkoncertet" jelentett be a főpolgármester, Magyar Péter pedig az édesanyákat köszöntötte a Facebookon anyák napján.
Az anyákat köszöntötte a leendő magyar miniszterelnök

Isten éltessen minden édesanyát, nagymamát és dédnagymamát! Köszönjük, köszönjük, köszönjük!

– írta ki Facebook-oldalára Magyar Péter május első vasárnapja alkalmából.

Karácsony Gergely nagy eseményt jelentett be: hálát adunk azoknak, akiknek tönkre akarták tenni az életét

„Hála nektek rendszerbúcsúztató örömkoncert” lesz május 8-án 18:30-tól a Lánchíd pesti hídfőjénél, hálát adva azoknak, akiknek az elmúlt tizenhat évben megpróbálták tönkretenni az életét – jelentette be a főpolgármester.

Szombati híreink összefoglalója:

  • A magyarországi tudományos élet nagyszerű elismeréseként értékelte Tanács Zoltán, a Tisza-kormány leendő tudományért és technológiáért felelős minisztere, hogy idén két új magyar taggal bővült az Amerikai Tudományos Akadémia (National Academy of Sciences, NAS).7
  • Kapitány István, a Tisza-kormány leendő gazdasági és energetikai minisztere Facebook-bejegyzésében jelentette be gazdaságpolitikai terveit, amelyek között szerepel a vendégmunkások behozatalának június 1-jei felfüggesztése és a multiknak fizetett támogatások felülvizsgálata.
  • Magyar Péter két újabb kormánybiztost jelentett be: Radnai Márkot, a Tisza Párt alelnökét az emberséges és működő Magyarországért felelős kormánybiztosnak, Rost Andrea operaénekest pedig a magyar zenekultúráért felelős kormánybiztosnak kérte fel. A leendő kormányfő emellett bejelentette a Működő és Emberséges Magyarország Intézet létrehozását.
  • Magyar Péter azonnali vízügyi cselekvési terv kidolgozására kérte fel Gajdos Lászlót, a Tisza Párt leendő kormányának élő környezetért felelős miniszterét az egyre súlyosbodó aszályhelyzet miatt. Magyar Péter emellett a mezőgazdasági vízmegtartás erősítését és a "szivacsváros" szemlélet bevezetését is ígérte a városfejlesztésben.
  • Megvan Magyar Péter beiktatásának ünnepi menetrendje: Május 9-én, 10 órakor kezdődik a rendszerváltó Országgyűlés alakuló ülése. Az ülést 10 órától végig kivetítőkön közvetítik a Kossuth téren. Magyar Péter beszédet mond a Kossuth téren megjelenteknek, a beszéd után ünneplés és tánc kezdődik.
  • Vitézy Dávid, a közlekedési és beruházásügyi minisztérium leendő vezetője szerint Lázár János leköszönő miniszter visszavont több kivitelezési tendert, amivel mintegy 280 milliárd forintnyi uniós forrás elvesztésének kockázatát hagyja az új kormányra.
  • Hegedűs Zsolt, leendő egészségügyi miniszter a demográfiai válságot nemzetgazdasági súlyú kérdésként értelmezve egyszerre támogatja a gyermekvállalás fontosságának hangsúlyozását és bírálja a témáról zajló leegyszerűsítő vitát, különösen a szülészorvos-választás kérdésében.
Választás 2026: Kapitány István bejelentette az új kormány első gazdasági intézkedéseit

Hegedűs Zsolt, leendő egészségügyi miniszter a demográfiai válságot nemzetgazdasági súlyú kérdésként értelmezve egyszerre támogatja a gyermekvállalás fontosságának hangsúlyozását és bírálja a témáról zajló leegyszerűsítő vitát, különösen a szülészorvos-választás kérdésében. Álláspontja szerint a cél nem a pénzhez és kapcsolatokhoz kötött „biztonság”, hanem egy minden nő számára hozzáférhető, kiszámítható és méltányos szülészeti ellátórendszer, amelyet átlátható adatok, egységes protokollok és egyértelmű állami–magán határok támasztanak alá. Egy másik megszólalásában arra hívja fel a figyelmet, hogy a kórházi mosdók alapvető higiénés ellátása a gyakorlatban elmaradt a 2026. január 1-jétől elvárt szinttől, míg Vitézy Dávid a vasút nyári felkészülésének kényszerét emeli ki, rövid távon akár nemzetközi vasúti együttműködés szükségességét is felvetve.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Magántőke-befektetés tőzsdei részvényekkel

2026. május 7.

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

