Visszafele is elsülhet az, amit Trumpék új amerikai szuperfegyvernek tartanak

Az Anthropic új AI-modellje, a Claude Mythos Preview világszerte aggodalmat keltett az üzleti vezetők és a politikai döntéshozók körében, mivel az rendkívüli képességgel rendelkezik a nagyobb operációs rendszerek és webböngészők sebezhetőségeinek felderítésére és kihasználására. Még a Trump-kormányzat is – amely az elmúlt hónapokban vitában állt az Anthropic-kal modelljeinek bizonyos katonai célú felhasználása miatt – most úgy tűnik, hajlandó együttműködni a vállalattal a kritikus kormányzati infrastruktúrák kibertámadásokkal szembeni védelme érdekében.

Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata. Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata. A megjelent cikkek itt olvashatók. A cikkek a szerzők véleményét tükrözik, amelyek nem feltétlenül esnek egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával. Ha hozzászólna a témához, küldje el cikkét a velemeny@portfolio.hu címre.

A Trump-kormányzat egyes tagjai üdvözölték ezt a fejleményt, Scott Bessent pénzügyminiszter olyan áttörésnek nevezte a Mythost, amely segíthet az Egyesült Államoknak megőrizni előnyét Kínával szemben az AI-versenyben. Az amerikaiaknak azonban nem szabad összekeverniük az elsőséget a biztonsággal. A Mythos-hoz hasonló AI-eszközök az egész világot sebezhetőbbé teszik a zavarokkal szemben, és még az az ország, amelyik a legfejlettebb modellt építi, sem lesz immunis az az által létrehozott kockázatokkal szemben.

Ennek oka egyszerű: a támadás és a védekezés között erős aszimmetria van, amint azt Amerika Iránnal vívott háborúja az elmúlt másfél hónapban megmutatta. Míg az USA a hagyományos katonai erő tekintetében továbbra is kikezdhetetlen, addig Irán megmutatta, hogy még a nagy túlerőben lévő ellenféllel szemben is lehet komoly károkat okozni, sőt időnként fölénybe kerülni.

Először is, aszimmetria mutatható ki a hatókörben. A Perzsa-öböl térségében az USA-nak és szövetségeseinek hatalmas területre kiterjedő infrastruktúrát kell megvédeniük, a katonai bázisoktól és kikötőktől kezdve az olaj- és gázmezőkön át az adatközpontokig és a kommunikációs hálózatokig. Iránnak azonban ahelyett, hogy teljes körű támadást indítana mindezen célpontok ellen, csak egyetlen kulcsfontosságú sebezhetőséget kell azonosítania: jelen esetben a Hormuzi-szorost. Azzal, hogy Irán átvette az ellenőrzést a szoros felett, és korlátozta a fosszilis energiahordozók, a műtrágya és alumínium szállítását, megzavarta az egész világgazdaság működését.