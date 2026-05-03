Visszafele is elsülhet az, amit Trumpék új amerikai szuperfegyvernek tartanak

A Trump-kormányzat egyes tagjai üdvözölték ezt a fejleményt, Scott Bessent pénzügyminiszter olyan áttörésnek nevezte a Mythost, amely segíthet az Egyesült Államoknak megőrizni előnyét Kínával szemben az AI-versenyben. Az amerikaiaknak azonban nem szabad összekeverniük az elsőséget a biztonsággal. A Mythos-hoz hasonló AI-eszközök az egész világot sebezhetőbbé teszik a zavarokkal szemben, és még az az ország, amelyik a legfejlettebb modellt építi, sem lesz immunis az az által létrehozott kockázatokkal szemben.
Ennek oka egyszerű: a támadás és a védekezés között erős aszimmetria van, amint azt Amerika Iránnal vívott háborúja az elmúlt másfél hónapban megmutatta. Míg az USA a hagyományos katonai erő tekintetében továbbra is kikezdhetetlen, addig Irán megmutatta, hogy még a nagy túlerőben lévő ellenféllel szemben is lehet komoly károkat okozni, sőt időnként fölénybe kerülni.
Először is, aszimmetria mutatható ki a hatókörben. A Perzsa-öböl térségében az USA-nak és szövetségeseinek hatalmas területre kiterjedő infrastruktúrát kell megvédeniük, a katonai bázisoktól és kikötőktől kezdve az olaj- és gázmezőkön át az adatközpontokig és a kommunikációs hálózatokig. Iránnak azonban ahelyett, hogy teljes körű támadást indítana mindezen célpontok ellen, csak egyetlen kulcsfontosságú sebezhetőséget kell azonosítania: jelen esetben a Hormuzi-szorost. Azzal, hogy Irán átvette az ellenőrzést a szoros felett, és korlátozta a fosszilis energiahordozók, a műtrágya és alumínium szállítását, megzavarta az egész világgazdaság működését.
Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!
Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!
Már előfizetőnk vagy? Bejelentkezés