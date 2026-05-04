A cégeit és a magántőkealapokban lévő vagyonát is átadja az államnak Balásy Gyula

A kormányzati kampányokból ismert üzletember,
Balásy Gyula közjegyzői okiratban felajánlotta médiavállalatait, valamint magánvagyonának jelentős részét a magyar államnak.
A vállalkozó a Kontroll nevű lapnak adott interjúban számolt be döntéséről. A hivatalos dokumentum értelmében teljesen lemond a Lounge Design, a Lounge Event és a New Land Media Kft.-ben meglévő tulajdonrészéről. Emellett megválik az utóbbi két vállalat 95 százalékos tulajdonában álló Visual Europe Zrt.-től is. A kommunikációs és rendezvényszervező cégek mellett az államra ruházza három magántőkealapban tartott, összesen több tízmilliárd forintot érő befektetési jegyeit is.
A lépés előzménye, hogy az elmúlt napokban Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke egy videót tett közzé a kormányközeli szereplők külföldi vagyonmentéséről. Ebben a politikus arról beszélt, hogy információi szerint a közeljövőben áron alul értékesíthetik Balásy egyik legfontosabb érdekeltségét, a milliárdos bevételekkel rendelkező Lounge Event Kft.-t.
