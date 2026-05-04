Becsey Zsolt: koncentrált és egyszeri, akár csak pár cégre jellemző jelenség lehetett a GDP-boom

Meglepően erős GDP-adattal rukkolt elő a Központi Statisztikai Hivatal a múlt héten: az első negyedévben éves alapon 1,7%-os, az előző negyedévvel összevetésben 0,8%-kal bővült a magyar gazdaság.
Az előzetes adatközléskor nem sokat tudunk meg a növekedés szerkezetéről, most "legfőképpen a szakmai, tudományos, műszaki és adminisztratív tevékenység járult a bővüléshez", illetve az "ipar teljesítménye hosszú idő után szintén pozitívan befolyásolta a GDP alakulását." Utóbbi tényező nagyobb figyelmet kapott, mert az év első két havi ipari termelési adatai, illetve a január-márciusi exportadatok egyáltalán nem mutatták a szektor élénkülését, sőt. (Ha a márciusi ipari adat kiugróan erős lesz, akkor meg az a kérdés merül majd fel, hogy ez miért mozog ennyire eltérően az áruexport-teljesítménytől.)
Kevesebb figyelem jutott a másik növekedési elemnek, a neve alapján "vegyes felvágott" érzetet keltő szakmai, tudományos, műszaki és adminisztratív tevékenységnek. Ide tartozik
- a tanácsadás,
- a k+f tevékenység,
- a műszaki vizsgálat és elemzés,
- a különböző szakértői szolgáltatások (pl. ingatlanértékelés, biztonságtechnikai elemzés),
- az irodai adminisztráció,
- a kölcsönzés,
- utazásszervezés,
- az őrzés, védelem,
- az épületüzemeltetés.
Vagyis jellemzően valamilyen szaktudást igénylő, más, homogénebb csoportba nem sorolt szolgáltatásokról van szó. Gondolhatnánk, hogy mivel ezek is a szolgáltató szektor részét képezik, ezért a lakossági fogyasztás bővülésével ezek is jól járnak. És mivel az utóbbi években a fogyasztás a GDP-növekedés egyetlen motorja, nem meglepő, hogy az első negyedévben ez az ágazat kiugróan jól szerepelt. Kicsit elbizonytalanodhatunk ugyanakkor, ha belegondolunk, hogy ezeknek a tevékenységeknek jelentős része inkább b2b jellegű, vagy állami megrendelésekhoz kötődik.
Éppen ezért az ágazat ilyen erős növekedési hozzájárulása mégsem mondható annyira magától értetődőnek - veti fel friss posztjában Becsey Zsolt, az UniCredit vezető elemzője.
Becsey a GDP-adat kapcsán megjegyzi, hogy kevés jól megfogható előjele volt a kedvező adatnak. A szakmai, tudományos, műszaki és adminisztratív nemzetgazdasági ág egy nagyon bérintenzív tevékenység, a hozzáadott érték 60-70%-a bérekből (foglalkoztatásból) érkezik.
A KSH a februári adatig bezárólag már publikálta a keresettömeget, de abban egyáltalán nem köszön vissza a repülőrajt, lásd az ábrát. Mi történhetett akkor?
- Nem lehet persze kizárni, hogy a béradatok által még nem lefedett március hónapban történt egy foglalkoztatási boom, de egyéb kérdőíves indikátorok alapján ennek nyoma sincs.
- Sokkal valószínűbb hogy iszonyatosan nagyot nőtt a profit. Na erre már van jelek. A piackutatás, reklámtevékenység szakágazat kérdőíves alapú termelési indikátora 2 éves csúcsra futott, hasonló történt az utazási szervezés illetve biztonsági tevékenységek ágazatoknál is. Nem nehéz belelátni, hogy ezek mind olyan tevékenységek, amelyek kapcsolódnak a választáshoz. A piackutatás és reklámtevékenységet nem kell magyarázni, az utazásszervezés ágazat megrendeléseit akár a politikai vagy állami rendezvényekre csoportosan kilátogatók is megtolhatták, ugyan ezekre a rendezvényekre biztonsági szolgálatok jelenléte is szükséges. Elképzelhető az is, hogy számos államhoz köthető megrendelés teljesítésigazolását kiállították még márciusban, erre utalhat a költségvetés elég méretes márciusi hiánya.
A fentiek miatt könnyen elképzelhetőnek tartom, hogy az első negyedévi boom egy igen koncentrált és egyszeri, akár csak pár cégre jellemző jelenség volt. Bár a korábbi 1,1% százalékos idei évre vonatkozó előrejelzésre nézve még a fentiekkel együtt is inkább pozitívak a kockázatok, de korai még extrapolálni az első negyedévet, zárja bejegyzését Becsey.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
