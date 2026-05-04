Devizaswap-megállapodásról tárgyal az Egyesült Arab Emírségek és az USA

A miniszter a "Make It In The Emirates" rendezvényen elmondta, hogy az Egyesült Államok jelenleg mindössze öt országgal tart fenn ilyen megállapodást.
Az Emírségek is ebbe az exkluzív csoportba szeretne bekerülni.
Hangsúlyozta: a két ország közötti kereskedelem és a befektetések volumene olyan szintet ért el, amely indokolttá teszi a devizacsere-megállapodást. Kiemelte továbbá, hogy ez nem egyfajta "mentőöv", hanem a szoros gazdasági kapcsolatok elismerése.
A jegybankok közötti devizaswap-keretek lehetővé teszik az intézmények számára, hogy a nyílt devizapiacok megkerülésével jussanak hozzá a másik fél devizájához. Ez a megoldás jelentősen csökkenti a határon átnyúló kereskedelem és a befektetések tranzakciós költségeit, valamint mérsékli az árfolyamkockázatot. A Fed jelenleg öt nagy jegybankkal – a kanadai, a japán, az európai, a brit és a svájci központi bankkal – tart fenn állandó swapmegállapodást.
Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter korábban arról beszélt, hogy több öbölbeli és ázsiai szövetséges is devizaswap-keretet kért az Egyesült Államoktól. A lépés célja a közel-keleti háború kiváltotta energiapiaci sokkhatások kezelése. Az Irán elleni amerikai–izraeli csapásokkal február 28-án kezdődött konfliktus gyakorlatilag lezárta a Hormuzi-szorost. Ezen a tengeri útvonalon halad át a globális kőolaj- és cseppfolyósítottföldgáz-szállítmányok mintegy ötöde, ami jelentős olajáremelkedéshez vezetett.
Táni al-Zejúdi a tárgyalások további részleteiről, így a megállapodás esetleges nagyságrendjéről és pontos időzítéséről egyelőre nem nyilatkozott.
Forrás: Reuters
