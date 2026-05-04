Egyik napról a másikra támadta meg a kisfiú idegrendszerét a fertőzés: a szakemberek is ritkán látnak ilyet

Béla élete egyik napról a másikra drasztikusan megváltozott, amikor a kórokozó megtámadta az idegrendszerét. Édesanyja elmondása alapján a kempózó kisfiú hirtelen jött betegsége hatalmas sokkot jelentett a család számára. A Bethesda Gyermekkórház intenzív osztályán töltött napokat hosszú, küzdelmes hónapok és folyamatos gyógytorna követte.
A szakemberek szerint a nyugat-nílusi láz az esetek mintegy nyolcvan százalékában teljesen tünetmentes, vagy csak enyhe lefolyású. A kórház osztályvezető főorvosa rámutatott, hogy csupán egy százalék az esélye az idegrendszeri tünetek kialakulásának. Ezek jellemzően agyhártya- vagy agyvelőgyulladás formájában jelentkeznek.
A gerincvelő-gyulladás még ennél is ritkább szövődmény. Az intézményben korábban mindössze egyetlen hasonló esettel találkoztak.
Kemenesi Gábor virológus tájékoztatása szerint évről évre tömegek fertőződnek meg, de a legtöbben nem is tudnak a betegségről. A szakember kiemelte, hogy a vándormadarak által Afrikából behurcolt vírus 2-es genetikai vonalának Magyarország az egyik elosztóközpontja. Mivel a betegség ellen jelenleg nem létezik humán védőoltás, az egyetlen hatékony megelőzési módszer a szúnyogok elleni tudatos védekezés.
A 12 éves fiú esete végül reménykeltő fordulatot vett. A kitartó, fél éven át tartó kemény munka meghozta az eredményt. Béla ma már ismét kerékpározik, és segítség nélkül, önállóan sétál.
