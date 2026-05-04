  • Megjelenítés
Egyik napról a másikra támadta meg a kisfiú idegrendszerét a fertőzés: a szakemberek is ritkán látnak ilyet
Gazdaság

Egyik napról a másikra támadta meg a kisfiú idegrendszerét a fertőzés: a szakemberek is ritkán látnak ilyet

Portfolio
Egy banális szúnyogcsípés okozta nyugat-nílusi láz miatt bénult le térdtől lefelé egy 12 éves versenysportoló. A fiú a vírus rendkívül ritka szövődményeként fellépő gerincvelő-gyulladás miatt került intenzív osztályra. Fél évnyi kitartó rehabilitáció után azonban ma már újra képes önállóan járni - közölte az Index.

Béla élete egyik napról a másikra drasztikusan megváltozott, amikor a kórokozó megtámadta az idegrendszerét. Édesanyja elmondása alapján a kempózó kisfiú hirtelen jött betegsége hatalmas sokkot jelentett a család számára. A Bethesda Gyermekkórház intenzív osztályán töltött napokat hosszú, küzdelmes hónapok és folyamatos gyógytorna követte.

A szakemberek szerint a nyugat-nílusi láz az esetek mintegy nyolcvan százalékában teljesen tünetmentes, vagy csak enyhe lefolyású. A kórház osztályvezető főorvosa rámutatott, hogy csupán egy százalék az esélye az idegrendszeri tünetek kialakulásának. Ezek jellemzően agyhártya- vagy agyvelőgyulladás formájában jelentkeznek.

A gerincvelő-gyulladás még ennél is ritkább szövődmény. Az intézményben korábban mindössze egyetlen hasonló esettel találkoztak.

Kemenesi Gábor virológus tájékoztatása szerint évről évre tömegek fertőződnek meg, de a legtöbben nem is tudnak a betegségről. A szakember kiemelte, hogy a vándormadarak által Afrikából behurcolt vírus 2-es genetikai vonalának Magyarország az egyik elosztóközpontja. Mivel a betegség ellen jelenleg nem létezik humán védőoltás, az egyetlen hatékony megelőzési módszer a szúnyogok elleni tudatos védekezés.

Még több Gazdaság

Választás 2026: Magyar Péter élőben beszél az MTA-n

Magyarország a középmezőnyben az uniós szegénységi rangsorban

Kiderült a keserű igazság: mire költi el a magyar állam az adófizetői milliárdokat?

A 12 éves fiú esete végül reménykeltő fordulatot vett. A kitartó, fél éven át tartó kemény munka meghozta az eredményt. Béla ma már ismét kerékpározik, és segítség nélkül, önállóan sétál.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Konferencia ajánló

Hitelezés 2026

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Magántőke-befektetés tőzsdei részvényekkel

2026. május 7.

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
OTP, Nvidia, arany, olaj vagy bitcoin? Mibe tegyük a pénünket?
Mutatunk egy magyar részvényt, ami a következő midcap-sztori lehet
Választás 2026: Kapitány István bejelentette az új kormány első gazdasági intézkedéseit
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility