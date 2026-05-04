"Én írok levelet magának - Kell több?" Több nem lett, viszont legalább jóval drágább!

A Magyar Posta áremeléseit nehéz követni. Hol változtatnak január 1-én - idén ez elmarad -, hol csak év közben - ahogyan most is, május 1-től. Az emelés mértékét találgatni sem érdemes, a Postánál nincs automatikus inflációkövetés. A néhány napja érvényesített emelés mértéke sajnos nem fog kellemes meglepetést okozni sem a lakosságnak, sem a cégeknek.

Amiről szó lesz a cikkben:

drasztikus csökkenés a postahivatalok számában az elmúlt 20 évben;

számában az elmúlt 20 évben; a felvett küldemények (levelek, csomagok) számának változása az elmúlt tíz évben;

(levelek, csomagok) számának változása az elmúlt tíz évben; a külföldre és onnan ide irányuló küldemények számának jelentős változásai és ezek okai;

számának jelentős változásai és ezek okai; a május 1-től érvényes árváltozások (részletes táblázatok, szemléltető grafikonok).

Egyre kevesebb Posta...

2025-ben már csak 90 posta üzemelt Budapesten. Ha azt nézzük, hogy 1,68 millióan lakják a fővárost, ezt a számot nem neveznénk felesleges túlzásnak, viszont kiválóan jelzi a digitalizáció által a hagyományos postai szolgáltatások körében véghez vitt vérengzést.

2006-hoz képest feleződött, de 2015-höz képest is mintegy 46 százalékkal csökkent a postahivatalok száma Budapesten.

Az országban is csak 2091 postai szolgáltatóhely működött tavaly, mintegy 27%-kal kevesebb, mint 2006-ban és 23%-kal kevesebb, mint tíz évvel korábban. A régiókra, megyékre vonatkozó részletes adatokat csak szeptemberben közli a KSH, ezért most még nem tudjuk, hol lett több Posta (+59) 2024-hez képest.

Levél- és csomagküldés

A felvett levélpostai küldemények száma 361 millió alá esett tavaly a Központi Statisztikai Hivatal előzetes számai szerint. Ez mintegy 42%-os zuhanást mutat 2015-höz képest.

A 483 ezer felvett csomag 43%-os esést mutat 2015-höz, és 63%-ost a 2021-es 1,3 milliós csúcshoz képest.

Jelentős változások

A postai és futárpostai küldemények számában is komoly változásokat látunk. Tavaly és 2024-ben is mintegy 120 millió belföldön, belföldi címzéssel feladott postai küldeményt kezelt a Magyar Posta, és 2020 óta a futár- és expressz küldemények aránya is folyamatosan nő - tavaly az ilyen küldemények több mint felét sürgősséggel adták fel.

A belföldön külföldi címzéssel felvett küldemények száma 2025-ben 21,2 millió alá esett 27,9 millió felettről. Az ábra adatai jól leírják a magyar logisztikai piac 2025-ös valós trendjeit.

A 2021 után bekövetkezett drasztikus változások magyarázatért kiáltanak. A PwC közelmúltban megjelent, Magyarország 2026-os csomaglogisztika piaci elemzése a következő főbb megállapításokat teszi:

A külföldi csomagforgalom (export és import) változásai:

Dinamikus növekedés (2022–2024): Ebben az időszakban a nemzetközi e-kereskedelmi piacterek (például a távol-keleti platformok) térnyerése miatt a külföldről érkező csomagok száma robbanásszerűen emelkedett. 2024-re a nemzetközi forgalom vált a magyar piac legfőbb növekedési motorjává. A zöld oszlopok 2022 és 2024 közötti hatalmas kiugrását nagyrészt a nemzetközi online használtruha- és C2C (lakossági) platformok (leginkább a Vinted) térnyerése fűtötte. Ekkoriban a magyar felhasználók tömegével küldtek olcsó, standard csomagokat például lengyel és román vásárlóknak.

Export visszaesése (2024–2025): Míg az import szárnyalt, a Magyarországról külföldre küldött csomagok (export) volumene jelentősen, 30,2%-kal csökkent 2025-re. Ez azt jelzi, hogy a hazai kereskedők nehezebben tudnak érvényesülni a nemzetközi versenyben. A zuhanás egyrészt a korábbi hatalmas lakossági fellendülés konszolidációjának, másrészt annak köszönhető, hogy a piac fókusza teljesen az importra (például az ázsiai webshopok tömeges csomagjaira) terelődött, így a belföldről külföldre indított tömeges csomagküldés volumene lecsökkent.

Import dominanciája (2025): Az importküldemények forgalma egy év alatt 39%-kal bővült , elérve az 52,66 millió darabot. Ezzel 2025-ben már minden negyedik csomag (a teljes piac 27%-a) külföldről érkezett Magyarországra.

Miért emelkedett meg a futár- és expressz küldemények aránya (narancs vonal)? Az arány emelkedése elsősorban matematikai és piaci szerkezeti okokra vezethető vissza. A 2025-ös nagy visszaesés szinte kizárólag a legolcsóbb, standard, lassabb csomagokat érintette (pl. a csomagautomatás lakossági feladásokat). Eközben a futár- és expressz küldemények (amelyek sok esetben üzleti, B2B csomagok vagy fontos, sürgős dokumentumok) darabszáma stabil maradt. Mivel a teljes "torta" (az összes feladott küldemény) mérete hirtelen összezsugorodott a standard csomagok eltűnése miatt, a benne maradó stabil expressz-mennyiség százalékos aránya logikusan megugrott, és újra növekedésnek indult a grafikonon.

Az elemézés további főbb megállapításai:

Rekordméretű össztömeg: 2025-ben a magyar csomaglogisztikai piac összesen 195,27 millió küldeményt kezelt.

Belföldi piac stagnálása: A tisztán belföldi (magyarországi felvételű és kézbesítésű) B2C csomagok száma mindössze 2,6%-kal nőtt, ami messze elmarad az import növekedési ütemétől.

Csomagautomaták forradalma: Az automaták hálózati sűrűsége kritikus szintet ért el: 2026 januárjára a számuk meghaladta a 10 800 darabot, ami egyetlen év alatt közel 30%-os bővülést jelent. A vásárlók számára ez vált az alapértelmezett és legkeresettebb átvételi móddá.

Piaci konszolidáció: 2024 és 2025 között jelentős összeolvadások történtek (pl. a Sameday felvásárolta a Sprintert, majd a Sameday-t az Express One; a Packeta és a Foxpost közös tulajdonba került). Ennek eredményeként kevesebb, de tőkeerősebb és nagyobb kapacitású szolgáltató maradt a piacon.

Vámmentesség megszűnése: A szakértők kiemelik, hogy 2026. július 1-jétől az EU megszünteti a 150 euró alatti termékek vámmentességét, ami újabb szerkezeti változásokat hozhat, bár drasztikus volumen-visszaesést nem várnak tőle.

Az import térnyerését szemlélteti az alábbi grafikon is, amely azt mutatja, hogy tavaly közel 39 millióra (45,6%-kal) ugrott a külföldről érkező küldemények száma. A narancs görbe szerint ezeknek már csak 12%-a volt expressz küldemény.

Kicsit (nagyon) megtolja az árakat a Posta

Azt már az elején megállapítottuk, hogy a levélpostai küldemények száma folyamatosan csökken (2015 és 2025 között 42%-ot esett). A kieső bevételt valahogy pótolni kell, amit legkönnyebben áremeléssel lehet elérni.

2026. május 1-től mintegy 13 százalékkal emelte elsőbbségi és nem elsőbbségi levélküldeményei árát a Magyar Posta.

Az árváltozásokat nem szokták nagydobra verni, ezek csak a Posta honlapjára kikerülő díjszabásokból derülnek csak ki. Ezeknek nincs megszabott rendje. Van, hogy január 1-én változnak az árak, de volt már, hogy márciusban, júliusban, szeptemberben vagy novemberben változtak. Most éppen májuson volt a sor.

Az alábbi táblázatban nyomot követhetjük az elmúlt néhány év árváltozásait a levélküldemények (elsőbbségi, nem elsőbbségi) tekintetében.

Követik az inflációt? Nem éppen.

Szemben ez egyéb területeken érvényben lévő valorizálási gyakorlattal - amikor az új év díjait az előző évi átlagos infláció (pl. bankolás, távközlés) vagy egy konkrét hónap éves inflációs mutatója (augusztus az autópálya-díjak esetén) alapján határozzák meg - a Postánál nincs ilyen automatikus szabály érvényben.

Kíváncsiak voltunk, mennyire tartják magukat a fogyasztói árak változásához, ezért számoltunk egy átlagot a levélküldemények három súlykategóriájára és ezt vetettük össze az előző évi átlagos inflációval.

Tavaly és idén is az infláció által indokoltnál jóval nagyobb áremeléseket látunk, míg 2021 és 2024 között ez nem volt jellemző, ha csak a januári árakat nézzük. A trükk az, hogy

év közben viszont rendesen megnyomták a ceruzát.

2022-ben július 1-től emeltek, 2023-ban szeptemberben nőttek az árak, 2024-ben júliusra esett ismét a választás, idén pedig májusra. Bizonyos szolgáltatásoknál két év alatt 83%-os drágulás is előfordult.

Az azonosított leveleknél szintén nagyjából 13%-os áremelést érvényesítettek május 1-től.

A hivatalos iratoknál is hasonló az emelés mértéke.

Kellemes (?) meglepetés a csomagfeladási díjaknál

Az expressz csomagszolgáltatásnál is az inflációt meghaladó mértékben emelkedtek az árak - 5-5,4 százalékkal -, de itt muszáj megjegyezni, hogy sem idén januárban, sem tavaly nem volt emelés. Sőt, a 2024 novemberi árváltozásoknál még jelentős árnyesést is alkalmazott a Posta, igaz, nem éppen a legnépszerűbb kategóriában.

A legnépszerűbb - csomagautomatánál történő - feladásnál 5,4%-kal emelet a Posta, 1570 forintra, az összes súlykategóriában.

Az egyetemes szolgáltatás (MPL postacsomag) alapdíjait szintén 5% körüli mértékben emelte a Posta, de

ez az első árnövekedés a 2024. március 1-i kb. 10%-os emelés óta.

A postai pénzforgalmi díjszabásai is változnak. Május 15-től a belföldi postautalványok díjait is 13%-kal emelték az összes limit esetében (10 ezer, 30e, 50e, 100e és 200e forintig). Itt 2025. januárjában 15%-kal, egy évvel korábban pedig 15%-kal emelkedtek a díjak.

