Fellélegezhetnek a helyiek? Hivatalos tájékoztatás érkezett Székesfehérvárról az azbesztbotrányt követően

A hétvégi hírek megjelenése után az önkormányzat azonnal felvette a kapcsolatot az érintett cégekkel. Ők azok a kivitelezők, amelyek az elmúlt években a város útfelújításain dolgoztak. A vállalkozók egybehangzóan megerősítették, hogy az alapanyagokat biztonságos forrásból szerezték be. Ennek köszönhetően a veszélyes osztrák zúzalék egyetlen önkormányzati megrendelésű fejlesztéshez sem került be.
Az önkormányzat ugyanakkor felhívja a figyelmet egy fontos körülményre. Kizárólag a saját hatáskörben megrendelt és finanszírozott beruházásokról van pontos információjuk.
Az állami vagy magánberuházásban megvalósult útépítések anyaghasználatáról nem rendelkeznek hivatalos adatokkal.
Bár a városvezetés bízik benne, hogy ezeknél a munkálatoknál sem merült fel a szennyezés gyanúja, a helyzetet továbbra is figyelemmel kísérik. Egyúttal arra kérik az állami és magánberuházások kivitelezőit, hogy a lakosság megnyugtatása érdekében adjanak nyilvános tájékoztatást a felhasznált anyagokról. Ezt a saját platformjaikon, vagy akár az önkormányzat segítségével is megtehetik.
Címlapkép forrása: Getty Images
