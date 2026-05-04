Harminc év után épülhet a várva várt horvátországi út

A Hrvatske ceste (Horvát Utak) állami közútkezelő vállalat igazgatója, Ivica Budimir a Nova TV Dnevnik című műsorában megerősítette, hogy a helyi hatóságokkal folytatott egyeztetéssorozat végre eredményre vezetett. Elmondása szerint több nyomvonalváltozatot is megvizsgáltak. Ezeket végül két fő variánsra szűkítették le, amelyek közül az egyiket választották ki támogatott megoldásként.
Az új nyomvonal már nem érinti az Ombla folyót, ezt a lehetőséget ugyanis végleg levették a napirendről. A megépülő útvonal a meglévő Dr. Franjo Tuđman hidat is magába foglalja az összeköttetés biztosításához.
A kiválasztott nyomvonal további műszaki finomítása jelenleg is zajlik.
A tervek véglegesítését várhatóan szeptemberre fejezik be. Ezt követően újraindul a környezeti hatásvizsgálati eljárás. Ezt a folyamatot évekkel ezelőtt egyszer már megkezdték, de egy társadalmi egyeztetést követően leállították.
A beruházás becsült költsége mintegy 350 millió euró. Budimir ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a végleges pénzügyi keretet ebben a tervezési szakaszban még nehéz lenne pontosan meghatározni.
