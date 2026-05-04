Hatalmas lángok csaptak fel Budapest határában

A tűz a Budapest III. kerületében található Rozália sori téglagyár gázcsarnokában keletkezett. A fővárosi hivatásos és a rózsadombi önkéntes tűzoltók a katasztrófavédelem irányítása mellett avatkoztak be. Az oltási munkálatokat biztonságos fedezékből, légzőkészülék használatával kezdték meg.

A robbanásveszély elkerülése érdekében a tűzoltók gyorsan eltávolították a lángok közeléből az épületben és az udvaron tárolt többi gázpalackot. A hegesztőberendezéshez tartozó oxigénpalackot szintén biztonságos helyre vitték. A kigyulladt acetilénpalackot egy elzárt területre mozgatták. A tartályt jelenleg is folyamatosan hűtik, és ellenőrzik az állapotát.

A palack végleges hatástalanítását egy mesterlövész hajtja végre, akit már a helyszínre kértek.

