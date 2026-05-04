  • Megjelenítés
Hatalmas lángok csaptak fel Budapest határában
Gazdaság

Hatalmas lángok csaptak fel Budapest határában

Portfolio
Kigyulladt egy hegesztőberendezés acetilénpalackja egy óbudai téglagyárban. A tűzoltók azonnal megkezdték az oltást és a felhevült tartály hűtését. A palack biztonságos hatástalanításához mesterlövészt kértek a helyszínre - írta a Katasztrófavédelem.

A tűz a Budapest III. kerületében található Rozália sori téglagyár gázcsarnokában keletkezett. A fővárosi hivatásos és a rózsadombi önkéntes tűzoltók a katasztrófavédelem irányítása mellett avatkoztak be. Az oltási munkálatokat biztonságos fedezékből, légzőkészülék használatával kezdték meg.

A robbanásveszély elkerülése érdekében a tűzoltók gyorsan eltávolították a lángok közeléből az épületben és az udvaron tárolt többi gázpalackot. A hegesztőberendezéshez tartozó oxigénpalackot szintén biztonságos helyre vitték. A kigyulladt acetilénpalackot egy elzárt területre mozgatták. A tartályt jelenleg is folyamatosan hűtik, és ellenőrzik az állapotát.

A palack végleges hatástalanítását egy mesterlövész hajtja végre, akit már a helyszínre kértek.

Kapcsolódó cikkünk

Három autó ütközött az M7-esen, lezárták az autópályát

Itt a hétfő, két autópálya is elesett

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Hitelezés 2026

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Magántőke-befektetés tőzsdei részvényekkel

2026. május 7.

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
OTP, Nvidia, arany, olaj vagy bitcoin? Mibe tegyük a pénünket?
A Balti-tengeren támad Ukrajna, visszavonulót fújt az USA - Híreink az orosz-ukrán háborúról vasárnap
Választás 2026: Kapitány István bejelentette az új kormány első gazdasági intézkedéseit
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility