Hiába az olajárrobbanás, az ukrán dróncsapások óriási lyukat ütnek az orosz gazdaságon

A magas globális olajárak ellenére sem gyorsul idén az orosz gazdaság növekedése. Az ukrán dróncsapások és az újabb nyugati szankciók ugyanis jelentősen visszavetik a kőolajtermelést és az exportot – közölte hétfőn a kormányhoz közel álló CMAKP elemzőközpont.

A befolyásos kutatóintézet lefelé módosította a bruttó hazai termék növekedésére vonatkozó előrejelzését. Az idei GDP-bővülést mindössze 0,5–0,7 százalékra teszik, miközben egy hónapja még 0,9–1,3 százalékot prognosztizáltak. Számos elemző korábban úgy vélte, hogy Oroszország lesz az olajár-emelkedés egyik fő nyertese. Ezt a drágulást az Irán elleni amerikai és izraeli csapások, illetve a Hormuzi-szoros blokádja váltotta ki.

A CMAKP elemzői szerint a 2026–2029-es időszakra vonatkozó orosz kőolaj- és olajtermék-export előrejelzést lefelé kellett korrigálni. Idén a kivitel még a 2025-ös szinthez képest is visszaeshet. A pontos számokat bizalmassági okokra hivatkozva nem hozták nyilvánosságra. A szakértők

a kikötői infrastruktúra és az olajfinomítók elleni újabb támadásokat, illetve az ezekből fakadó termelés- és exportcsökkenés kockázatait nevezték meg fő okként.

A kormány hivatalosan továbbra is 1,3 százalékos növekedéssel számol. Az illetékesek azonban elismerték, hogy ez az adat túlzottan optimista, ezért hamarosan felülvizsgálják. Az új kormányzati makrogazdasági prognózis még ebben a hónapban várható. Az orosz gazdaság az első negyedévben 0,3 százalékkal zsugorodott, ami 2023 eleje óta az első negyedéves visszaesés. Vlagyimir Putyin elnök a múlt hónapban élesen bírálta vezető tisztségviselőit, és új javaslatokat követelt a gazdasági növekedés élénkítésére.

Oroszország áprilisban kénytelen volt csökkenteni a kőolajkitermelést a kikötőket és finomítókat érő ukrán dróncsapások miatt. Emellett leállt a szállítás az utolsó, még működő, Európába vezető orosz olajvezetéken is. Anton Sziluanov pénzügyminiszter a múlt héten közölte, hogy az állami költségvetés a magasabb áraknak köszönhetően 200 milliárd rubel olajipari többletbevételhez jutott. Ez az összeg sikeresen kompenzálta az előző két hónap kieséseit.

Forrás: Reuters

