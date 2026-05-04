Itt a hétfő, két autópálya is elesett

Baleset miatt jelentős a torlódás az M5-ös és az M3-as autópályán - közölte az Útinform hétfő reggel.

Azt írták, hogy baleset történt az M5-ös autópálya Budapest felé tartó oldalán Inárcs térségében, emiatt a 32-es kilométer közelében sávzárásra kell számítani, a torlódás már közel 10 kilométeres.

Közölték továbbá, hogy

két baleset is történt az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán

Kerekharaszt térségében. A 47-es és a 49-es kilométernél a belső sávot foglalják el a sérült járművek, a torlódás itt 6 kilométeres - írták.

