Jelentett az Alteo: betett a különadó, de van miben reménykedni

Az Alteo közzétette első negyedéves gyorsjelentését: a számok szerint a társaság árbevétele 24 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest, amit elsősorban a Mol Algyő projektfejlesztés és a hulladékkereskedelem felfutása hajtott. A konszolidált EBITDA ugyanakkor 23 százalékkal csökkent a kedvezőtlen energiapiaci helyzet, az egyszeri különadó és az alacsonyabb megújuló termelési árbevétel miatt, míg a nettó eredmény 1,4 milliárd forintos veszteség lett. A menedzsment kiemelte, hogy az első negyedévben átadott 70 MW-os energiatárolók a második negyedévtől fognak érdemben hozzájárulni az eredményhez.