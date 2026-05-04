Lassan elfogynak a képviselők a Fővárosi Közgyűlésből, nem tudni, ki dönt a budapesti ügyekről májusban

A választási eredmények nyomán már a héten több fővárosi bizottság ülése elmaradt, vagy csak hiányos létszámmal tudott összeülni. A hatályos jogszabályok értelmében az önkormányzati és az országgyűlési képviselői tisztség összeférhetetlen. Emiatt a parlamentbe jutó politikusoknak az Országgyűlés alakuló ülésétől számított harminc napon belül le kell mondaniuk fővárosi mandátumukról.
A kialakult helyzet leginkább a Tisza Pártot érinti érzékenyen.
Két képviselőjük, a frakcióvezető Bujdosó Andrea és Porcher Áron az egyéni országgyűlési győzelmüket követően már le is mondott fővárosi mandátumáról. Várhatóan távozik az Emberi Erőforrások Bizottságának külsős tagja, Jakab Zsuzsanna is, aki szintén parlamenti mandátumot szerzett. A képviselők pótlása komoly feladatot jelent a párt számára, mivel a fővárosi kompenzációs listájukon már csak két név maradt: Kulja András és Lakos Eszter.
Ők jelenleg európai parlamenti képviselők. Bár az EP-képviselői és az önkormányzati mandátum jogilag összefér egymással, a gyakorlatban a kettős terhelés jelentősen megnehezítheti a munkavégzést. Ha ők beülnek a közgyűlésbe, a tízfős Tisza-frakcióban már négyen lennének kettős mandátummal rendelkező képviselők. Sőt, egyes források szerint Molnár Dániel mostani fővárosi képviselő is ingázásra kényszerülhet Budapest és Brüsszel közt, aki Magyar Péter agrárbizottsági helyét veheti át az Európai Parlamentben. A távozó Bujdosó Andrea helyét a frakcióvezetői székben sajtóértesülések szerint Balogh Balázs veszi át. (A Tisza fővárosi és EP listáján azért szerepel ennyire kevés ember, mivel a 2024-es választások előtt az új politikai erőnek nagyon kevés ideje volt jelöltek keresésére.)
A Fidesz frakciójából szintén ketten cserélik a Városházát az Országházra, köztük Radics Béla. A kormánypártnak új frakcióvezetőt is kell választania a távozó Szentkirályi Alexandra helyett. Erre a posztra Gulyás Gergely Kristóf és Szepesfalvy Anna nevét emlegetik. A Fidesz számára a kieső képviselők pótlása nem okoz technikai problémát, mivel kellően hosszú listával rendelkeznek.
Jelentős változás elé néz a Podmaniczky Mozgalom is. Alapítójuk és vezetőjük, Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszteri felkérést kapott, így távozik a Fővárosi Közgyűlésből, valamint az általa vezetett bizottság éléről is. A mozgalomnak a 32 fős listájáról kell új képviselőt delegálnia, emellett a frakcióvezetés kérdését is meg kell oldania.
Az összeférhetetlenségi szabályok a fővárosi alapítványok kuratóriumait is érintik. Várhatóan távozik a Pro Cultura Urbis Közalapítványból az államtitkári posztra esélyes Nagy Ervin, a Fővárosi Szociális Közalapítványból pedig a kormánybiztossá váló Bódis Kriszta.
A közgyűlés összetétele és a bizottsági tagságok tehát látványosan átrendeződnek. Bár a parlamenti mandátumot nyert politikusok a hivatalos lemondásukig elvileg még részt vehetnének a Fővárosi Közgyűlés munkájában, a gyakorlat azt mutatja, hogy sokan már az új feladataikra koncentrálnak.
Mindezek miatt egyelőre megjósolhatatlan, hogy a májusi ülésen pontosan kik fogják képviselni a budapestieket.
Címlapkép forrása: MTI
Vitézy Dávid: meg kell menteni az európai uniós forrásokat
Brüsszelbe utazik.
Betört a mesterséges intelligencia a Forma-1-be: már versenystratégiát alakít és döntéseket javasol
Már nem csak egyszerű szponzorok a techcégek.
Lengyel biztosítóvásárlás a szomszédunkban: gazdát cserél Ukrajna legnagyobb életbiztosítója
Nagy tranzakciót jelentettek be.
Készül a legrosszabbra az Egyesült Államok: rohamtempóban kezdték el felhalmozni a csúcsfegyvert
Felpörgetik a GEM-T-k gyártását.
Alkotmányozási csatározásba kezd a köztársasági elnök a lengyel kormánypártttal
Az EU-források miatti nagytakarítással érvelnek a prezidenciális hatáskörök erősítése mellett.
Mi folyik itt? Senki sem tudja, mi lesz Iránban, mégis csúcson az amerikai tőzsdék
A Morgan Stanely elemzője magyarázatot ad.
Megindult a globális leszámolás a fosszilis tüzelőanyagokkal, de a legnagyobb szennyezők kimaradtak
Közel 60 ország támogatja az önkéntes cselekvési terveket.
Bejelentette Zelenszkij: megcsinálják, amitől Putyin retteg – Benézhetnek a drónok az orosz győzelmi parádéra
Azt mondja, lehet, hogy lesznek váratlan vendégek a moszkvai parádén.
Zsiday: A magyar magántőkealap a legalizált offshore cég
Beszéltem erről korábban is, pl. a Transparency International 2025 decemberi konferenciáján, de fontos téma, különösen, hogy most ezekkel a a struktúrákkal sokat foglalkozik a közbeszéd,... Th
Az "ügynökakták" nyilvánossága: kérdések és válaszok
Az ún. "ügynökakták" megnyitása az első intézkedések között szerepel a Tisza Párt választási programjában (lásd 10.o.), illetve Ruff Bálint a Miniszterelnökség vezetésére felkért min
Rendszerváltás-kamatvágás (feat. Zsiday)
Zsiday Viktor először a podcastban a választások óta, végre ő is tud reagálni arra, hogyan élte meg a választásokat és mire számít a jövőben. Jó... The post Rendszerváltás-kamatvágás (
Pattanásig feszül a húr - A világ örvényei és perspektívái a vezető elemző műhelyek szerint
A világ vezető think tankjeinek munkáiról szóló havi összegzésünk a szokásos áttekintés mellett első alakalommal a tíz legfontosabb elemzés listájával bővül. A nagy és közepes hatalmak
Az osztalék portfólióm - 2026. április
Lett egy új cégem áprilisban, és rekord osztalékot kaptam.VáltozásokAutomatic Data Processing, Inc. (ADP): Elemeztem, aztán vásároltam gyorsan egy csomagot belőle, szerintem jó áron. Nem tudom
Státusszimbólum, fedezeti eszköz, technológia - A műgyűjtői kultúra alakulása
A történelem válságai rendre átírták, ki és miért vásárol műalkotásokat, de egy mindig biztos volt: a műtárgyak ára mindig társadalmi pozíciót is jelölt. A XXI.... The post Státusszimb
Végrendelet készítése összetett vagyon esetén: mikor érdemes végrendeleti végrehajtót kijelölni?
A végrendelet készítése, a hagyaték megtervezése ma már messze túlmutat azon, hogy az örökhagyó meghatározza, ki mit örököl. A gyakorlatban legalább ennyire fontos kérdés az is, hogyan t
Online kártyás fizetés teljes nyugalomban: így védi a pénzed egy zseniális trükk a mobilodban
A bankkártyás fizetés ma már az egyik legbiztonságosabb és legkényelmesebb módja az online vásárlásnak. A modern banki rendszerek - mint a többlépcsős hitelesítés - garantálják, hogy a p
Pihenés és teljesítmény: így áll az AI a testünk szolgálatában
Thuróczy Bertalan orvosbiológiai mérnökkel beszélgettünk.
Élénkül a gazdaság, de jöhet a kijózanodás
Tartós lehet a GDP-növekedés?
Mit fognak enni a magyarok, ha minden összeomlik? Ideje aggódni?
Nemsokára 10 milliárd ember kér enni.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?