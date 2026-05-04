Lassan elfogynak a képviselők a Fővárosi Közgyűlésből, nem tudni, ki dönt a budapesti ügyekről májusban

A választási eredmények nyomán már a héten több fővárosi bizottság ülése elmaradt, vagy csak hiányos létszámmal tudott összeülni. A hatályos jogszabályok értelmében az önkormányzati és az országgyűlési képviselői tisztség összeférhetetlen. Emiatt a parlamentbe jutó politikusoknak az Országgyűlés alakuló ülésétől számított harminc napon belül le kell mondaniuk fővárosi mandátumukról.

A kialakult helyzet leginkább a Tisza Pártot érinti érzékenyen.

Két képviselőjük, a frakcióvezető Bujdosó Andrea és Porcher Áron az egyéni országgyűlési győzelmüket követően már le is mondott fővárosi mandátumáról. Várhatóan távozik az Emberi Erőforrások Bizottságának külsős tagja, Jakab Zsuzsanna is, aki szintén parlamenti mandátumot szerzett. A képviselők pótlása komoly feladatot jelent a párt számára, mivel a fővárosi kompenzációs listájukon már csak két név maradt: Kulja András és Lakos Eszter.

Ők jelenleg európai parlamenti képviselők. Bár az EP-képviselői és az önkormányzati mandátum jogilag összefér egymással, a gyakorlatban a kettős terhelés jelentősen megnehezítheti a munkavégzést. Ha ők beülnek a közgyűlésbe, a tízfős Tisza-frakcióban már négyen lennének kettős mandátummal rendelkező képviselők. Sőt, egyes források szerint Molnár Dániel mostani fővárosi képviselő is ingázásra kényszerülhet Budapest és Brüsszel közt, aki Magyar Péter agrárbizottsági helyét veheti át az Európai Parlamentben. A távozó Bujdosó Andrea helyét a frakcióvezetői székben sajtóértesülések szerint Balogh Balázs veszi át. (A Tisza fővárosi és EP listáján azért szerepel ennyire kevés ember, mivel a 2024-es választások előtt az új politikai erőnek nagyon kevés ideje volt jelöltek keresésére.)

A Fidesz frakciójából szintén ketten cserélik a Városházát az Országházra, köztük Radics Béla. A kormánypártnak új frakcióvezetőt is kell választania a távozó Szentkirályi Alexandra helyett. Erre a posztra Gulyás Gergely Kristóf és Szepesfalvy Anna nevét emlegetik. A Fidesz számára a kieső képviselők pótlása nem okoz technikai problémát, mivel kellően hosszú listával rendelkeznek.

Jelentős változás elé néz a Podmaniczky Mozgalom is. Alapítójuk és vezetőjük, Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszteri felkérést kapott, így távozik a Fővárosi Közgyűlésből, valamint az általa vezetett bizottság éléről is. A mozgalomnak a 32 fős listájáról kell új képviselőt delegálnia, emellett a frakcióvezetés kérdését is meg kell oldania.

Az összeférhetetlenségi szabályok a fővárosi alapítványok kuratóriumait is érintik. Várhatóan távozik a Pro Cultura Urbis Közalapítványból az államtitkári posztra esélyes Nagy Ervin, a Fővárosi Szociális Közalapítványból pedig a kormánybiztossá váló Bódis Kriszta.

A közgyűlés összetétele és a bizottsági tagságok tehát látványosan átrendeződnek. Bár a parlamenti mandátumot nyert politikusok a hivatalos lemondásukig elvileg még részt vehetnének a Fővárosi Közgyűlés munkájában, a gyakorlat azt mutatja, hogy sokan már az új feladataikra koncentrálnak.

Mindezek miatt egyelőre megjósolhatatlan, hogy a májusi ülésen pontosan kik fogják képviselni a budapestieket.

