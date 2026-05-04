Leáll a forgalom a debreceni repülőtéren
MTI
Preventív pályakarbantartás kezdődött hétfőn a debreceni repülőtéren, ezért délután 13.45 órától péntek reggel 7 óráig szünetel a forgalom a légikikötőben - közölte honlapján a repülőtér.

Azt írták, a munkálatok célja

a repülőtéri infrastruktúra hosszútávú, zavartalan működésének biztosítása és a futópálya állapotának folyamatos javítása.

A pályakarbantartás során a szakemberek ellenőrzéseket és szükség alapján felújításokat végeznek - írták.

Közleményükben kiemelik: a repülőtér tájékoztatta a légitársaságokat a karbantartásról, a tervezett munkálatok négy menetrend szerinti járatot érintenek - közölték.

Még 2024. júliusában a futópályán keletkezett sérülések javítása miatt állították le a forgalmat, tavaly pedig egy négynapos leállás volt preventív pályakarbantartás miatt.

