Magyar Péter óriási bejelentéseket tett az MTA-n

A Tisza-kormány készen áll, hogy konstruktívan működjön együtt az Akadémia elnökével, bárki is lesz az, mondta Magyar Péter. A magyar kormány és a tudomány viszonyában új fejezetet nyitunk, tette hozzá.

Az intézmény autonómiáját helyreállítjuk és a kutatói szabadságot garantáljuk.

Szabad tudomány nélkül nincs szabad ország

- emelte ki Magyar, hozzátéve, hogy visszaállítjuk az Akadémia szabadságát.

Az új kormány minden támogatást megad, hogy megoldódjon a kutatói hálózat helyzete, az MTA támogatja, hogy visszacsatolja a kutatói hálózatot. Megszüntetjük az igazságtalanságot, biztosítjuk az Akadémia függetlenségét, és a források elosztásánál is megszüntetjük a politikai befolyásolást, sorolta Magyar.

Minden döntésünk tudományos megalapozottságon alapszik majd, beszélt az új kormány döntési mechanizmusairól. Kiemelte:

A K+F ráfordítást a GDP 2% fölé emeljük középtávon, a cél pedig a 3% elérése.

Az elvándorlás megállítását és a külföldön dolgozó kutatóink visszatérését támogatjuk, kiszámítható bérpálya és lakhatási támogatás fog járni - jelentette be.

Nem arról leszünk ismertek, hogy itt vannak összeszerelő-üzemek, hanem arról, hogy itt vannak a legkiválóbb és leginnovatívabb kutatók, hangsúlyozta.