Magyar Péter óriási bejelentéseket tett az MTA-n
Ezen a héten lesz az Országgyűlés alakuló ülése. Magyar Péter, leendő miniszterelnök beszédet mond a Kossuth téren megjelenteknek szombaton. A mai nap legfontosabb eseménye Magyar Péter bejelentése az MTA-n a tudomány megújítása kapcsán.
Magyar Péter nagy bejelentéseket tett

A Tisza-kormány készen áll, hogy konstruktívan működjön együtt az Akadémia elnökével, bárki is lesz az, mondta Magyar Péter. A magyar kormány és a tudomány viszonyában új fejezetet nyitunk, tette hozzá.

Az intézmény autonómiáját helyreállítjuk és a kutatói szabadságot garantáljuk.

Szabad tudomány nélkül nincs szabad ország

- emelte ki Magyar, hozzátéve, hogy visszaállítjuk az Akadémia szabadságát.

Az új kormány minden támogatást megad, hogy megoldódjon a kutatói hálózat helyzete, az MTA támogatja, hogy visszacsatolja a kutatói hálózatot. Megszüntetjük az igazságtalanságot, biztosítjuk az Akadémia függetlenségét, és a források elosztásánál is megszüntetjük a politikai befolyásolást, sorolta Magyar.

Minden döntésünk tudományos megalapozottságon alapszik majd, beszélt az új kormány döntési mechanizmusairól. Kiemelte:

A K+F ráfordítást a GDP 2% fölé emeljük középtávon, a cél pedig a 3% elérése.

Az elvándorlás megállítását és a külföldön dolgozó kutatóink visszatérését támogatjuk, kiszámítható bérpálya és lakhatási támogatás fog járni - jelentette be.

Nem arról leszünk ismertek, hogy itt vannak összeszerelő-üzemek, hanem arról, hogy itt vannak a legkiválóbb és leginnovatívabb kutatók, hangsúlyozta.

K+F ráfordítás

Magyarország mindössze a GDP 1,3%-át költi K+F-re, miközben Európában 2-3% ez az arány Magyar Péter szerint. A Tudományos és Technológiai Minisztérium a tudomány és a digitalizáció fejlesztését tűzte ki célul.

A Tisza helyreállítja a tudomány függetlenségét

A tudományban dolgozókat bizonytalanságba taszította az előző kormány - fűzte hozzá. A Tisza-kormány első kormányzati teendőinek egyike a kérdés rendezése, beleértve az alapítványokba kiszervezett felsőoktatási rendszer kezelését.

Magyar Péter: a tudomány a Fidesz-kormány kárvallottja

A tudományos-kutatói szféra az elmúlt 16 év kárvallottjaivá vált - mondta Magyar Péter. A kormány ellenségként, semmint partnerként kezelte a tudományos közösséget - hangoztatta.

Magyar Péter: korszakhatárhoz értünk

Napjainkban aggodalmat szül a tudományos közösségben, ha politikust látnak a köreikben - mondta Magyar Péter az MTA-n. Ez nem mindig volt így, mondta Magyar, utalva arra, hogy Széchenyi István birtokainak egy évi jövedelmét ajánlotta a Magyar Tudós Társaság – a későbbi Magyar Tudományos Akadémia – megalapítására.

Újabb korszakhatárhoz értünk. Magyarország történelmi lehetőséget kapott a rendszerváltásra. A tudósoknak kiemelkedő szerepe lesz ebben - hangsúlyozta. A tudományos közösség Magyarország jövőjének a kulcsa, tette hozzá.

Kapitány: ez életem legnagyobb felelőssége

"Úton a világ egyik, ha nem a legszebb épületébe, ahol hamarosan átveszem a képviselői mandátumomat" - posztolta Kapitány István, leendő gazdasági és energetikai miniszter. "Életem legnagyobb megtiszteltetése és egyben legnagyobb felelőssége lesz Magyarországért és egy működő, erősebb gazdaságért dolgozni" - tette hozzá.

Magyar Péter az MTA-n

Magyar Péter megérkezett az MTA közgyűlésére, akit Freund Tamás elnök üdvözölt. Freund elmondta, hogy nagy reményekkel tekint az együttműködés elé a leendő kormánnyal.

Megállapodott Karácsony Gergely a Tiszával

A Tiszával egyeztetve május 9-én 13 órától tartjuk meg a Hála nektek! rendszerzáró rendezvényt a Rakparton, így azt követően mindenki csatlakozhat a Kossuth téri rendezvényhez és hallgathatja meg a miniszterelnöki eskütételt - jelentette be hétfő reggel Karácsony Gergely főpolgármester.

Választás 2026: megalakul a Tisza-kormány

  • Az előző héten a Nemzeti Választási Bizottság megerősítette a választás végeredményét: a Tisza Párt történelmi, kétharmados győzelmet aratott. Magyar Péter bejelentette, hogy a frakciók elfogadták javaslatát, miszerint az alakuló ülésen azonnal megválasszák a miniszterelnököt.
  • Hétvégén kiderült a menetrend: május 9-én, 10 órakor kezdődik az Országgyűlés alakuló ülése. Az ülést 10 órától végig kivetítőkön közvetítik a Kossuth téren. Magyar Péter beszédet mond a Kossuth téren megjelenteknek, a beszéd után ünneplés és tánc kezdődik.
  • Magyar Péter bejelentette a teljes, 16 minisztériumból álló kormányát. A kulcspozíciókba szakértői háttérrel rendelkező emberek kerülnek: a pénzügyminiszter Kármán András, a külügyminiszter Orbán Anita, a gazdasági és energetikai miniszter Kapitány István lesz.
  • Az utolsó két kulcstárca (belügy, igazságügy) kijelölésével vált teljessé a kabinet. A belügyminiszter Pósfai Gábor, aki a rendvédelem teljes átalakításáért felel majd. Az igazságügyi tárcát Melléthei-Barna Márton kapja, kulcsszereppel az EU-pénzekhez szükséges jogállami reformokban.
  • Magyar Péter megerősítette, delegációja máris egyeztet Brüsszellel a befagyasztott EU-források felszabadításáról. Ígéretet tett a korrupcióellenes intézkedések azonnali bevezetésére.
  • X-oldalán számolt be Magyar Péterrel való találkozójáról Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke. Von der Leyen azt írta: „nagyon jó beszéltetést” folytatott a következő magyar miniszterelnökkel. Megvitattuk a szükséges lépéseket az EU-s források felszabadításához, melyeket Magyarországnak címkéztünk, melyek be lettek fagyasztva korrupciós és jogállami aggályok miatt” – írta von der Leyen.
  • Kapitány István, a Tisza-kormány leendő gazdasági és energetikai minisztere Facebook-bejegyzésében jelentette be gazdaságpolitikai terveit, amelyek között szerepel a vendégmunkások behozatalának június 1-jei felfüggesztése és a multiknak fizetett támogatások felülvizsgálata.

Címlapkép forrása: Robert Nemeti/Anadolu via Getty Images

Tények és tévhitek a magyar euróról

A kormányváltással felélénkültek a magyar euróbevezetéssel kapcsolatos találgatások. A meglóduló fantázia ilyenkor szül néhány félreértést, ezért érdemes összegezni, hogy mit tudunk az eurózónába való belépés lehetőségeiről.

