Magyarország a középmezőnyben az uniós szegénységi rangsorban

Az Eurostat közzétette a tavalyi országrangsort a legfontosabb uniós szegénységi mutató alapján, amiben meglepően jó helyen áll Magyarország: magunk mögé utasítottuk például Németországot is.

A statisztikába azok a háztartások kerültek bele, amelyek az alábbi háromból legalább egyet tapasztaltak:

jövedelmi szegénység súlyos anyagi és szociális depriváció munkaszegénység.

Uniós szinten az ez alapján szegénység vagy társadalmi kirekesztettség kockázatának kitettek aránya minimális mértékben csökkent 2024-ről 2025-re, 21%-ról 20,9%-ra, ami mintegy 600 ezer embert jelent.

A mutató Magyarországon 19,5 százalékon állt tavaly.

Magyarország esetében fontos megjegyezni, hogy az adatokat érdemes némi fenntartással kezelni, hiszen a jövedelmi szegénység kapcsán korábban súlyos kritikák érték a KSH-t. Tavaly szeptemberben a hivatal felülvizsgálta a jövedelmi adatait, ami ugyan megoldott néhány problémát, azonban újakat is létrehozott. Az adatbázishoz megkérdezett több mint 8000 foglalkoztatott közül nagyjából ezernek (12 százaléknak) például teljesen eltűnt a 2023-as keresete: korábban átlagosan évi 3378 euró volt a munkakeresetük, a revíziót követően nulla. Az ügyről itt írtunk bővebben:

